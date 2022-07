L’Arabie saoudite prévoit de construire un gigantesque gratte-ciel qui s’étendrait sur 170 km et qui pourrait accueillir 9 millions de personnes

Les autorités d’Arabie saoudite ont révélé les plans d’un projet architectural si ambitieux qu’il en est presque incroyable. Baptisé “The Line”, ce projet consisterait en un gratte-ciel de 170 km de long qui accueillerait environ 9 millions de personnes, soit à peu près la population de la ville de New York.

Si l’on met de côté les questions de faisabilité pour l’instant, The Line ferait partie du plus grand projet de mégapole massive et ultra-futuriste Neom (ou Neo-Mostaqbal) et serait situé dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite, près de la mer Rouge. Nous ne savons pas qui est responsable de la conception, mais cela pourrait être la société américaine Morphosis, qui a l’habitude de produire des bâtiments ambitieux et accrocheurs.

Le bâtiment atteindrait une hauteur de 500 m, soit presque autant que le plus haut bâtiment des États-Unis et il aurait une largeur de seulement 200 m. Il est peut-être préférable de le considérer non pas comme un gratte-ciel classique, mais plutôt comme une version encore plus grande de l’idée du landscraper de Google, c’est-à-dire une tour tournée sur le côté. Elle serait dotée d’une finition en miroir, ce qui semble un choix étrange sous le soleil brûlant du désert, mais l’idée sous-jacente est qu’elle est censée aider ce mastodonte à se fondre dans son environnement, même si c’est peut-être une cause perdue. Son immense aménagement intérieur, quant à lui, empilerait parcs, écoles et maisons les uns sur les autres.

Le projet The Ligne mesurerait 170 km et abriterait 9 millions de résidents si elle était réalisée. (Teneo Strategy LLC/ Neom Company)

Selon le communiqué de presse :

The Line pourra accueillir 9 millions de résidents et sera construite sur une surface de 34 kilomètres carrés, ce qui est inédit par rapport à d’autres villes de capacité similaire. Cela permettra de réduire l’empreinte de l’infrastructure et de créer des améliorations jamais vues auparavant dans les fonctions de la ville. Son climat idéal tout au long de l’année permettra aux résidents de profiter de la nature environnante lors de leurs promenades.

Le projet comprendrait des points d’observation pour offrir aux résidents des vues sur le paysage désertique en contrebas. (Teneo Strategy LLC/ Neom Company)

The Line propose une nouvelle approche du design urbain : L’idée de superposer verticalement les fonctions de la ville tout en donnant aux gens la possibilité de se déplacer de manière fluide dans les trois dimensions (vers le haut, vers le bas ou à travers) pour y accéder est un concept appelé « Urbanisme à gravité zéro ». Différent des grands immeubles, ce concept superpose les parcs publics et les zones piétonnes, les écoles, les habitations et les lieux de travail, de sorte que l’on puisse se déplacer sans effort pour atteindre tous les besoins quotidiens en cinq minutes.

Comme si tout cela n’était pas assez ambitieux, le projet fonctionnerait également avec une énergie 100% renouvelable. On peut supposer que cela signifie des panneaux solaires, étant donné l’abondance de soleil dans la région, bien que la source d’énergie renouvelable n’ait pas été détaillée à ce stade. De plus, les rendus montrent un peu de verdure sur le toit.

The Ligne serait alimentée par des sources d’énergie renouvelables et offrirait un intérieur praticable à pied et facilement accessible. (Teneo Strategy LLC/ Neom Company)

Ce projet a été dévoilé par le prince héritier Mohammed bin Salman et aucune date de construction ou d’achèvement n’a été annoncée. En effet, compte tenu de la taille et de la complexité d’une telle entreprise, il serait plus que juste d’être un peu sceptique quant à sa réalisation, ne serait-ce que pour transporter suffisamment de matériaux de construction et couler les fondations, ce qui semble être une entreprise considérable.

Mais si quelqu’un peut y arriver, il doit avoir les moyens et les capacités du prince héritier saoudien, qui, dans l’optique d’un avenir sans combustibles fossiles, souhaite transformer l’économie de son pays, dépendante du pétrole, en une économie touristique. C’est dans cette optique qu’il a déjà dévoilé une série de projets ambitieux, dont le « Giga Project » de BIG.

Présentation du projet The Line :

Sur le site du projet Neom : HRH Crown Prince Mohammed bin Salman announces designs for THE LINE, the city of the future in NEOM.

Source : GM