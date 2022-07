L’immunité naturelle est efficace à 97 % contre les formes sévères du Covid-19 après 14 mois (Étude)

Micrographie électronique à balayage colorisée d’une cellule (en violet) infectée par une souche variante des particules virales du SARS-CoV-2 (en rose), isolée d’un échantillon de patient. (NIAID via The Epoch Times)

Ce pourcentage est plus élevé que la protection conférée par les vaccins anti COVID-19, selon d’autres études et des données du monde réel.

« L’efficacité de la primo-infection contre la réinfection sévère, critique ou fatale par le COVID-19 était de 97,3 % , quelle que soit la variante de la primo-infection ou de la réinfection, et sans preuve d’affaiblissement. Des résultats similaires ont été trouvés dans les analyses de sous-groupes pour les personnes âgées de plus de 50 ans », ont déclaré le Dr Laith Abu-Raddad, de Weill Cornell Medicine-Qatar, et ses collègues après avoir étudié l’immunité naturelle à long terme chez les personnes non vaccinées.

Cette souche et ses sous-variants sont dominants dans plusieurs pays du monde, dont les États-Unis et le Qatar.

On pensait que l’immunité naturelle offrait une forte protection contre la réinfection. Mais les chercheurs qataris ont découvert qu’elle offrait une faible protection contre la réinfection par Omicron.

Selon l’étude, l’infection primaire pré-Omicron contre la réinfection pré-Omicron atteignait 90,5 % et restait autour de 70 % au 16e mois. Mais l’efficacité de l’infection primaire pré-Omicron contre la réinfection Omicron n’était que de 38 %, bien qu’elle soit plus élevée chez les personnes infectées par la souche originale Wuhan ou par le variant Delta, et plus faible chez celles qui ont été infectées par les souches Alpha ou Beta.

La modélisation a indiqué une chute à zéro pour cent de protection à 18 mois, mais la protection semble encore durer plus longtemps que celle des vaccins, ont déclaré les chercheurs.

« L’immunité vaccinale contre les sous-variants Omicron dure moins de six mois, mais l’immunité naturelle pré-Omicron, … peut durer un peu plus d’un an », ont-ils écrit.

Les limites de l’étude comprenaient des différences dans la fréquence des tests parmi les cohortes étudiées, et l’épuisement des groupes qui avaient une infection par le COVID-19, en raison de leur décès.

Traduction de The Epoch Times par Aube Digitale