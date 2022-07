L’Ohio refuse l’avortement à une fillette de 10 ans enceinte après avoir été violée

Ce fait divers rapporté par des journalistes de l’Indianapolis Star a choqué de nombreux Américains et mis en lumière les conséquences de la décision de la Cour suprême de révoquer le droit fédéral à l’avortement, laissant ainsi l’opportunité aux États fédérés de le restreindre ou le supprimer totalement.

L’Ohio, un État conservateur du Midwest, fut l’un des premiers à décider d’interdire toute forme d’avortement après six semaines. Or, la petite fille de 10 ans était enceinte de 45 jours, soit six semaines et trois jours et ne pouvait donc plus avorter dans son État natal. Elle a néanmoins pu mettre un terme à sa grossesse dans l’Indiana voisin, qui n’a pas encore légiféré sur le sujet.

Selon le média local, les avortements se sont multipliés dans l’Indiana. Ces femmes provenant essentiellement de l’Ohio et du Kentucky.



“Une victime d’abus sexuels âgée de 10 ans se voit refuser l’avortement en Ohio, car elle était enceinte de six semaines et trois jours. C’est fou. Elle a dix ans”, s’est offusqué Josh Stein, procureur général démocrate de Caroline du Nord.



“ Ce n’est pas arrivé en Iran, c’est arrivé aujourd’hui en Ohio”



“Une petite fille de 10 ans est violée. L’État la force à rester enceinte et lui dit de voir cela comme ‘une opportunité’. Ce n’est pas arrivé en Iran. Ce n’est pas hypothétique. C’est arrivé aujourd’hui en Ohio”, a tweeté pour sa part Gavi Begtrup, un candidat démocrate au Capitole d’État de l’Ohio.