L'Ukraine frappe la ville de Belgorod: 5 morts

Une série de «fortes explosions» a fait au moins cinq morts dans la ville russe de Belgorod, a indiqué, dimanche 3 juillet, le gouverneur de cette région frontalière de l'Ukraine et déjà touchée précédemment par des tirs. Sur Telegram, le gouverneur Viatcheslav Gladkov a indiqué que les explosions avaient eu lieu très tôt dimanche et que onze immeubles résidentiels et 39 maisons avaient été endommagés.