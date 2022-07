La disparition de l’allaitement maternel responsable de l’orthodontie chez les enfants ?

Le recours à l’orthodontie se fait de plus en plus dans notre société, notamment chez les enfants. Mais son utilisation peut-elle être évitée ?

« Pourquoi tant d’enfants et d’ados ont-ils besoin d’orthodontie ? » Dans un article datant du 3 juin 2022, le site Auseinendouceur a décidé de répondre à cette question. Et on découvre qu’une fois de plus la nature est bien faite.

◆ Un besoin d’orthodontie croissant

Depuis les années 1940, la proportion d’enfants recevant un traitement orthodontique est en constante augmentation. Selon une étude , de 2010 à 2012, 16,8 % des enfants américains âgés de 10 à 14 ans avaient consulté un spécialiste. Selon Philippe Hujoel, épidémiologiste spécialisé dans la santé bucco-dentaire à l’université de Washington, si on se base sur les données passées , il est probable qu’environ la moitié des enfants américains reçoivent aujourd’hui un traitement orthodontique. Dans un article, le site Ausein en douceur constate qu’aujourd’hui, beaucoup d’enfants ne développent pas une mâchoire qui peut accueillir 32 dents. « À l’heure actuelle, les problèmes fonctionnels dus à des mâchoires trop petites et des voies respiratoires trop étroites deviennent LA norme chez nos enfants. Ils respirent trop souvent par la bouche, leurs dents se chevauchent et ils ronflent. Cela n’est pas normal », explique-t-il.

◆ L’allaitement, une étape importante du développement cranio-facial

Selon Auseinendouceur, « l’allaitement est la première étape et peut-être la plus critique pour le développement du visage et de ses mâchoires ». En effet, la nutrition au sein permettrait à la mâchoire de grandir de manière optimale. « D’ailleurs, en observant des crânes anciens, datant d’une époque où l’allaitement non écourté était la norme, on voit des mâchoires larges offrant suffisamment d’espace pour toutes les dents. L’allaitement non écourté et la découverte alimentaire par morceaux jouant leurs rôles, aucun enfant n’avait besoin d’orthodontie. » De plus, l’ allaitement non écourté joue un rôle important dans l’acquisition d’autres compétences comme croquer, mâcher et mastiquer une alimentation plus solide.

◆ Une « dévolution » humaine

Bien que l’ Organisation mondiale de la s anté recommande un allaitement exclusif jusqu’à 6 mois et si possible pendant au moins les deux premières années de vie de l’enfant, la majorité des mères retourne au travail 3 mois après la naissance de leur bébé. « Nous sommes en moyenne à la 3e ou la 4e génération d’adultes non allaités ou allaités seulement pendant quelques jours / semaines. Nous héritons donc de mâchoires de plus en plus petites. Il suffit à chacun de regarder les photos de son arbre généalogique pour s’en convaincre », explique-t-il dans l’article. Avant de conclure que « l’humanité n’existerait pas sans la mère qui allaite ses enfants ».

Image principale par Johannes R. Meister MA de Pixabay

