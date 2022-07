La Fed vient de lancer une bombe financière qui va anéantir l’économie mondiale

par Larry McDonald.

Nous vivons une période d’illusions économiques massives de type « Jonestown ». Il y a seulement vingt mois – les banquiers centraux offraient d’acheter presque toutes les obligations de pacotille connues de l’humanité, déformant de façon spectaculaire le « véritable coût du capital ». De la crypto aux marchés émergents, c’était une overdose de risque moral. Tout le monde sur terre empruntait de l’argent à des rendements obligataires fantaisistes.

Maintenant, la Fed promet des hausses de taux sans fin et une réduction du bilan d’un milliard de dollars sur une planète où les marchés du crédit des marchés émergents et de la zone euro sont en flammes.

Ecoutez, je n’ai qu’un diplôme d’économie de l’Université du Massachusetts, mais après avoir passé les 20 dernières années à négocier des obligations de manière professionnelle et m’être embarqué dans une autopsie à 6 mètres de profondeur de la plus grande faillite bancaire de tous les temps – de mon point de vue, l’agenda actuel de la Fed est une pure folie et sera dévoilé très bientôt.

Le véritable coût du capital a été faussé pendant si longtemps que nous avons maintenant des centaines d’universitaires qui n’ont aucune idée du serpent sous-jacent des marchés mondiaux. Lorsque Paul Volcker, 1m80, arpentait les couloirs du Marriner S. Eccles Building de la Réserve Fédérale à Washington, notre planète avait une dette inférieure de 200 milliards de dollars à celle d’aujourd’hui. Veuillez interpeller les imbéciles de la gestion du risque qui font référence à « Powell à Volcker ».

En 2021, la dette mondiale a atteint un niveau record de 303 milliards de dollars, selon l’Institut de la finance internationale, une association mondiale du secteur financier. Il s’agit d’un NOUVEAU bond par rapport à la dette mondiale record de 226 milliards de dollars en 2019, comme l’indique le FMI dans sa base de données sur la dette mondiale. Volcker faisait grimper les taux dans une planète avec environ 200T de dette en moins. Veuillez interpeller les imbéciles de la gestion du risque qui font toute référence de Powell à Volcker.

Beaucoup d’économistes en 2022 sont hautement illusoires – un groupe très dangereux en effet. Lorsque vous augmentez les taux de manière agressive avec un dollar fort, vous multipliez le risque de taux d’intérêt, qui était déjà hors normes à partir d’une base 2020 si faible en termes de rendement – c’est un cauchemar de convexité. Les hausses de taux d’intérêt d’aujourd’hui, associées à un dollar américain fort, ont un pouvoir destructeur cent fois supérieur à celui de l’ère Carter-Reagan.

Dans le même temps, un billet vert en furie ajoute de l’huile sur le feu du risque de crédit dans les marchés émergents. Les banques mondiales doivent évaluer la plupart de ces actifs sur le marché. Si les taux mondiaux augmentent et restent à des niveaux élevés, la pile de dettes souveraines est en danger. La réponse à la crise de Lehman et Covid au carré (voir ci-dessus) a laissé une facture mathématiquement insoutenable pour les générations suivantes. La Fed NE PEUT PAS augmenter les taux de manière agressive dans cette situation sans faire exploser l’économie mondiale. Nous parlons de masse – le délire de Jonestown sous stéroïdes.

Puis Covid-19 a ajouté un cocktail de levier colossal par-dessus. Les pays émergents et les marchés frontaliers doivent actuellement plus de 100 milliards de dollars au FMI. La politique de la banque centrale américaine + un dollar fort vaporise ce capital au moment où nous parlons.

Un dollar qui s’envole avec les matières premières agricoles – dont le prix est fixé en dollars – est une taxe colossale sur les pays émergents – les universitaires ignorants de la Fed exportent l’inflation dans les pays qui peuvent le moins se le permettre. Les pays émergents – et les pays du marché frontalier doivent plus de 100 milliards de dollars au FMI. La politique de la banque centrale américaine – un dollar fort – est en train de vaporiser ce capital.

Un quart de billion de dollars de dettes en souffrance menace d’entraîner le monde en développement dans une cascade historique de défauts de paiement. Le nombre de pays en développement en difficulté a doublé, le Salvador, le Ghana, l’Égypte, la Tunisie et le Pakistan semblant particulièrement vulnérables. Avec les pays à faible revenu, les risques et les crises d’endettement ne sont pas hypothétiques – essayez d’acheter du pétrole en USD dans une devise EM. Un cinquième – soit environ 17% – des 1400 milliards de dollars d’actifs souverains des marchés émergents ont un encours de dette extérieure libellé en dollars, en euros ou en yens, selon les données compilées par Bloomberg.

Les académiciens de la Fed exportent l’inflation dans les pays qui peuvent le moins se le permettre – décimant les communautés sur toute la planète. Les tragédies s’accumulent. Tout en bénéficiant de la couverture de leur collection de pions bien placés, le dur à cuire Powell joue son numéro de Volcker – tout droit sorti d’une scène de la partie de poker du pauvre. Pour ce qui est de savoir qui dirige réellement le spectacle – les obligations des marchés émergents plongent de 10 points par semaine et Powell veut vous faire croire qu’il a des rois de poche.

En réalité, la dynamique mondiale du risque de crédit détient les As, et la Fed regarde la poche 2, si ce n’est plus. Le FMI a une capacité de prêt totale de près d’un milliard de dollars, Powell est en train d’en effacer 10%. En fin de compte, cette tribu perdue reviendra, « chapeau bas » – encore une fois au contribuable américain.

Nous avons donc maintenant des bilans bancaires mondiaux, stressés par 20 à 30 milliards de dollars de pertes de marché sur les actions, les bons du Trésor, les obligations d’État européennes, les crypto-monnaies, les capitaux privés et le capital-risque – au milieu de la pire crise du crédit des marchés émergents depuis des décennies. Tout cela après seulement 150 points de base de hausse des taux de la Fed ? Bonjour ?? Il y a quelqu’un ? Il y a BEAUCOUP d’obligations qui ressemblent à ça ! Oh – au fait – l’Égypte doit 13 milliards de dollars au FMI, la Fed vient de mettre le feu à ces dettes.

Si la Fed tient ses promesses en matière de politique, prenez la tragédie du Sri Lanka et multipliez-la par dix dans le monde entier au cours des six prochains mois. Check-mate FOMC.

source : Zerohedge

