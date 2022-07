La Russie accusée de tirer des missiles depuis la centrale nucléaire de Zaporijjia

L’opérateur ukrainien de l’énergie nucléaire accuse l’armée russe d’avoir déployé des lanceurs de missiles sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, pour tirer notamment sur les régions de Nikopol et de Dnipro, où des frappes ont été signalées dans la nuit de vendredi à samedi.

« Les occupants russes ont installé des systèmes de tirs de missiles sur le territoire de la centrale nucléaire de production électrique de Zaporijjia », a indiqué Petro Kotin, président d’Energoatom, sur Telegram, après un entretien télévisé sur la chaîne ukrainienne United News.

« La situation (à la centrale) est extrêmement tendue et la tension s’accroît de jour en jour. Les occupants y amènent leur machinerie, y compris des systèmes de missiles avec lesquels ils ont déjà frappé de l’autre côté de la rivière Dnipro et sur le territoire de Nikopol », à 80 km au sud-ouest de Zaporijjia, a-t-il indiqué. Jusqu’à 500 soldats russes se trouvent toujours sur le site de la centrale et qu’ils le « contrôlent », selon lui.