Le ministère de la Santé allemand annonce 1 effet secondaire grave suspecté toutes les 5 000 doses de vaccin

Le ministère fédéral de la Santé allemand vient de communiquer sur le nombre d’effets indésirables et demande à ses concitoyens de consulter un médecin, ainsi que de signaler les symptômes au plus vite. Un processus inexistant en France où les effets secondaires sont totalement sous-estimés.

Ces déclarations sonnent comme un coup de massue pour les Français. Car, tout d’abord, la politique de traçage des effets secondaires nécessaire pour prendre en charge les patients le plus tôt possible est au point mort, une lenteur qui aggravera l’état des patients laissés sans aide. Et enfin, il faut se rappeler des déclarations d’Olivier Véran lors d’une conférence de presse en janvier 2021 et d’une audition par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée sur la stratégie vaccinale du gouvernement. Lorsqu’il était ministre de la Santé, Véran annonçait un effet indésirable tous les cent mille vaccinés, ajoutant que ces effets indésirables étaient très légers : « le vaccin est sûr ! »