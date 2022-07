Une étude française évaluée par des pairs a conclu que pour les vaccins de Pfizer et de Moderna, le risque de myocardite monte en flèche une semaine après la vaccination.

Le risque de myocardite après une vaccination à ARNm était 8 fois et 30 fois plus élevé que dans les groupes témoins non vaccinés pour le BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) et l’ARNm-1273 (Moderna), respectivement.

L’association la plus importante pour la myocardite après le vaccin de Moderna était un risque 44 fois plus élevé pour les personnes âgées de 18 à 24 ans.

Quant au vaccin Pfizer, par rapport au même groupe d’âge, le risque était 13 fois plus élevé.

L’infection par le virus du Parti communiste chinois entraînait, en comparaison, un risque 9 fois plus élevé de la même affection.

La myocardite désigne l’inflammation du muscle cardiaque, une maladie potentiellement mortelle. Il existe de nombreuses causes établies pour cette affection cardiaque. La principale cause – selon les découvertes les plus récentes de la science moderne – est les virus ; mais pendant la pandémie, les vaccins à ARNm anti COVID ont gagné une place comme principal suspect pour la myocardite.

L’objectif de la nouvelle étude était de fournir une évaluation de l’association avec les vaccins à travers le sexe et les groupes d’âge.

Verma pense également que l’analyse des CDC « suggère à tort » que le risque de myocardite après une infection par le SRAS-CoV2 est plus élevé qu’après une vaccination à ARNm COVID-19.

Pour les cas de myocardite après une infection par le SRAS-CoV2, les CDC utilisent des « cas » officiellement confirmés par PCR+, même si leurs propres données de séroprévalence démontrent que le nombre de personnes infectées est bien supérieur à celui des « cas » officiellement confirmés par PCR+. Par exemple, les données de séroprévalence au 21 février 2022 révèlent que 75 % (environ 54 millions) de tous les enfants ont été infectés, contre 12 millions de « cas » PCR+ officiellement confirmés (c’est-à-dire que le nombre réel d’enfants infectés est 4,5 fois supérieur aux « cas » PCR+). Par conséquent, si l’on calcule le risque de myocardite après une infection par le SRAS-CoV2, le taux noté par le CDC devrait donc être réduit de 4,5 fois. Jusqu’à présent, les CDC n’ont pas ajusté leurs données de morbidité et de mortalité du COVID-19 en conséquence », a déclaré le cardiologue, qui exerce dans la vallée de Coachella, en Californie.