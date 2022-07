Les « Georgia Guidestones » partiellement détruites

Plus que jamais d’actualité, je vous relaye cet excellent article du Citoyen Vigilant. Voilà près de dix ans que je l’ai téléchargé, et, depuis, je n’en ai pas rencontré un autre qui soit aussi clair et complet que celui-ci. Si vous ne connaissez pas le site du The Vigilant Citizen, je vous invite à y faire un tour. C’est une mine d’informations sur l’élite occulte qui tient le monde entre ses mains (sales). M.R.

Les Georgia Guidestones sont un monument mystérieux sur lequel sont gravés dix « commandements » pour un « nouvel âge de la Raison ». Le premier commandement ? Le maintien de la population mondiale à moins de 500 millions de personnes. Un autre fait sinistre : les auteurs de ce que nous appelons maintenant le Stonehenge américain sont toujours un « mystère »… sauf pour ceux qui savent. Nous allons examiner les nombreuses caractéristiques de ce monument, son message appelant à un Nouvel Ordre Mondial, et expliquer comment il est l’œuvre d’une société secrète occulte.

Note : Un des premiers articles que j’ai écrit sur ce site, à la fin de 2008, portait sur les Georgia Guidestones. J’ai retiré l’article il y a un an, cependant, lorsque je suis tombé sur des informations essentielles : l’explication des règles écrites par les auteurs cachés eux-mêmes ainsi que d’autres documents. Par conséquent, si vous êtes un lecteur de longue date, je vous prie de continuer à lire car j’ai ré-écrit l’article dans son intégralité.

Les Georgia Guidestones sont un monument de granit énigmatique situé à Elbert County, en Géorgie. Aussi connu comme le Stonehedge américain, la gigantesque structure a près de 20 pieds de haut et est composée de six dalles de granit, d’un poids total de 240.000 livres. Le détail le plus étonnant du monument n’est cependant pas sa taille, mais le message qui est gravé dessus : Dix commandements pour un « Age de la Raison ». Ces commandements portent sur des sujets qui sont en rapport avec le « Nouvel Ordre Mondial », comme le dépeuplement massif, un gouvernement mondial unique, l’introduction d’un nouveau type de spiritualité, etc. Les auteurs de ces commandements ont demandé à rester anonymes et, jusqu’à maintenant, leur anonymat a été dûment préservé. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte expliquant le raisonnement derrière les commandements, un texte qui n’a pas été discuté en ligne jusqu’ici. Avec cette nouvelle information, l’objectif derrière les Guidestones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Guidestones décrivent un monde idéal, tel qu’envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc la preuve d’un lien existant entre les sociétés secrètes, l’élite mondiale, et la pression pour un Nouvel Ordre Mondial.

Le monument

Constituées de granit de pyramide bleu, les Georgia Guidestones sont censées résister à l’épreuve du temps et communiquer des connaissances à plusieurs niveaux : philosophique, politique, astronomique, etc. Elles se composent de quatre grands blocs de pierre, qui contiennent dix principes de vie en huit langues : anglais, espagnol, swahili, hindi, hébreu, arabe, chinois et russe. Un court message est inscrit au sommet de la structure dans le script de quatre langues : babylonien, grec classique, sanskrit, et hiéroglyphes égyptiens. Il est important de noter que ces quatre dernières langues anciennes sont d’une grande importance dans les enseignements des écoles de mystère occultes, comme les francs-maçons et les Rose-Croix, organisations que j’aborderai plus loin.

Les quatre grandes pierres sont disposées en une configuration géante de « roue à aubes », sont orientées vers les limites de la migration du soleil au cours de l’année, et montrent également les positions extrêmes du lever et du coucher du soleil dans son cycle de 18,6 années. La pierre centrale a deux particularités : d’abord, l’étoile du Nord est toujours visible à travers un trou spécial foré à partir du Sud vers le côté nord de la pierre centrale, d’autre part, un autre trou s’aligne avec les positions du soleil levant au moment des solstices d’été et d’hiver et à l’équinoxe.

À la base des Guidestones se trouve une tablette explicative énumérant certains des détails de la structure. Elle mentionne également une capsule temporelle enfouie sous elles. Le contenu de cette capsule temporelle (si elle existe) est un complet mystère.

Les caractéristiques astronomiques sont d’une grande importance dans la conception des Guidestones. Dans une nation relativement « neuve » comme les États-Unis, les monuments qui sont alignés avec les corps célestes sont souvent l’œuvre des sociétés secrètes, telles que les francs-maçons. Dérivant leurs enseignements des écoles de mystère de l’Égypte antique, de la Grèce, ou des Celtes druidiques, ils sont connus pour incorporer dans des monuments certaines de leurs « connaissances sacrées ».

Les « Dix commandements »

Les dix commandements pour un nouvel âge de raison sont :

Maintenir l’humanité en dessous de 500 000 000 individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l’humanité avec une nouvelle langue mondiale. Traiter de la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses avec modération. Protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Laisser toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial. Éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. Équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Faire primer la vérité, la beauté, l’amour en recherchant l’harmonie avec l’infini. Ne pas être un cancer sur la terre, laisser une place à la nature.

Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, l’adoption d’une nouvelle langue mondiale, la création d’un tribunal international et de vagues allusions à l’eugénisme. En d’autres termes, un plan pour un Nouvel Ordre Mondial.

Dépopulation, Planification Familiale, et Eugénisme

Le premier « commandement » est particulièrement choquant, car il stipule essentiellement que 12 personnes sur 13 sur cette Terre ne devraient pas exister ; au fond, cela voudrait dire que l’intégralité de la population mondiale devrait disparaître, sauf la moitié de l’Inde. Si on considère que la population mondiale actuelle est de 6,7 milliards, alors ceci représente un surplus de 92,54%. Ces chiffres sont tout simplement ahurissants. Mais alors, combien de personnes ont survécu dans le film 2012 ? Pas beaucoup. Qui étaient-elles ? Les personnes les plus riches du monde. S’agit-il d’un programme pour l’avenir ? (Il faut aussi lire ce passage plutôt troublant extrait d’un article de Catherine Austin Fitts qui a travaillé pour l’administration Bush, en voici la traduction :

« Accablée par ce qui se passait, j’ai estimé le résultat final. Mes simples calculs m’amenaient à supposer que nous allions atteindre la durabilité économique sur Terre en arrivant à une population d’environ 500 millions de personnes sur les 6 milliards actuels. J’ai été un stratège de portefeuille habituée à analyser les chiffres à un haut niveau. Ceux qui étaient autour de moi ne pouvaient pas comprendre comment tous les différents paramètres que j’intégrais pourraient conduire à une telle conclusion. Pour moi, nous devions obtenir un changement radical dans notre façon de gérer les ressources ou dépeupler. C’était un résultat mathématique.

Un an plus tard, en 1999, un investisseur et stratège de portefeuille très capable m’a demandé s’il pouvait venir à un déjeuner privé avec moi à Washington. Nous nous sommes assis dans un restaurant chic en face du Capitole. Il a dit tranquillement qu’il avait calculé où les dérivés et la bulle de la dette combinés avec la mondialisation nous mèneraient. La seule conclusion logique à laquelle il pouvait arriver c’était qu’un dépeuplement important allait se produire. Il a dit que ses estimations conduisaient à une population d’environ 500 millions. J’ai dit très calmement, « C’est aussi mon estimation. » Je n’oublierai jamais la tristesse qui se lisait sur son visage. J’étais étonné de rencontrer quelqu’un d’autre qui comprenait. »

Le dernier commandement des Guidestones, « Ne pas être un cancer sur la terre, laisser une place à la nature » est particulièrement inquiétant, car il compare la vie humaine à un cancer sur la terre. Avec cet état d’esprit, il est facile d’envisager l’extinction de la quasi-totalité de la population mondiale.

Le dépeuplement massif est un des buts avoués de l’élite mondiale, et de nombreuses personnalités importantes l’ont ouvertement appelé de leurs vœux :

En 1988, le prince Philip de Grande-Bretagne a exprimé le souhait que, s’il devait se réincarner, il puisse être « un virus mortel » qui permettrait de réduire la population mondiale. Plus récemment, Bill Gates a déclaré : « Le monde compte aujourd’hui 6,8 milliards d’habitants… et on se dirige vers les 9 milliards. Mais si nous faisons un bon boulot avec les nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé génésique, nous pourrions peut-être obtenir une réduction de 10 ou 15 pour cent. » À l’aide de dons déductibles d’impôt d’énormes sommes d’argent afin d’aider la cause du dépeuplement, des « réunions secrètes » des élites mondialistes ont eu lieu pour discuter de ces questions :

« Certains des milliardaires américains les plus importants se sont rencontrés secrètement afin d’examiner comment leurs richesses pourraient être utilisées dans le but de ralentir la croissance de la population mondiale, et accélérer l’amélioration de la santé et de l’éducation.

Les philanthropes qui ont participé à un sommet convoqué à l’initiative de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, ont parlé d’unir leurs forces afin de surmonter les obstacles politiques et religieux au changement.

Décrit comme le « Bon Club » par un initié, il comprenait David Rockefeller Jr, le patriarche de la dynastie la plus riche d’Amérique, Warren Buffett et George Soros, les financiers, Michael Bloomberg, le maire de New York, et les personnalités influentes des médias Ted Turner et Oprah Winfrey. » – Le Sunday Times du 24 mai 2009

Le deuxième commandement (« Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. ») appelle à l’intervention des législateurs dans la gestion des cellules familiales. Si on lit entre les lignes, ceci requiert la création de lois réglementant le nombre d’enfants par famille. En outre, « l’amélioration de la diversité et de la santé » peut être obtenue grâce à la « reproduction sélective », ou à la stérilisation des membres indésirables de la société. Ce qu’on avait coutume d’appeler à une certaine époque « l’eugénisme », jusqu’à ce que ceci devienne politiquement incorrect à cause des nazis.

Un gouvernement mondial

« Certains croient même que nous faisons partie d’une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, nous caractérisant ma famille et moi comme des « internationalistes » conspirant avec d’autres autour du monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée – un seul monde, si vous préférez. Si c’est ce dont on m’accuse, je plaide coupable, et j’en suis fier. » David Rockefeller, « Mémoires de David Rockefeller » p.405

La plupart des autres commandements des Guidestones appellent essentiellement à la création d’un gouvernement mondial, dirigé par une « élite éclairée », qui régirait tous les aspects de la vie humaine, y compris la foi, les droits sociaux, l’économie, etc. Cette idée est loin d’être neuve, puisqu’elle a été entretenue par les écoles de mystère pendant des siècles. Manly P. Hall a écrit en 1917 :

« Lorsque la foule règne, l’homme est gouverné par l’ignorance ; quand l’église règne, il est gouverné par la superstition, et quand l’État règne, il est gouverné par la peur. Avant que les hommes puissent vivre ensemble dans l’harmonie et la compréhension, l’ignorance doit être transmuée en sagesse, la superstition en foi éclairée, et la crainte en amour. Malgré les affirmations contraires, la maçonnerie est une religion qui cherche à unir Dieu et l’homme en élevant ses initiés à ce niveau de conscience d’où ils peuvent contempler avec une vision précise le travail du Grand Architecte de l’Univers. D’âge en âge la vision d’une civilisation parfaite est préservée comme l’idéal à atteindre pour l’humanité. Au sein de cette civilisation est maintenue une université puissante dans laquelle les sciences sacrées et profanes des mystères de la vie seront librement enseignés à tous ceux qui assumeront la vie philosophique. Ici la croyance et le dogme n’auront aucune place ; tout ce qui est superficiel sera éliminé et seul l’essentiel sera préservé. Le monde sera gouverné par ses esprits les plus éclairés, et chacun occupera le poste pour lequel il est le plus admirablement adapté. » P. Hall Manly, The Secret Teachings of All Ages

Dans « The Secret Destiny of America », Hall explique le vieux rêve d’un gouvernement mondial, tel qu’envisagé par les sociétés secrètes :

« La démocratie mondiale a été le rêve secret des grands philosophes classiques. Afin de réaliser cette grande aspiration humaine ils ont présenté des programmes d’éducation, de religion, et de conduite sociale afin d’atteindre le but ultime d’une fraternité pratique et universelle. Et pour réaliser leurs objectifs plus efficacement, ces anciens savants se sont liés entre eux de façon mystique au sein d’une grande confrérie. En Égypte, en Grèce, en Inde et en Chine, les mystères d’État ont vu le jour. Les ordres de prêtres-philosophes initiés ont été formés comme un corps souverain afin d’instruire, de conseiller, et orienter les dirigeants des États. » Manly P. Hall-, The Secret Destiny of America