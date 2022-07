« Les preuves biochimiques et statistiques officielles confirment à 100% que Moderna a créé le Covid-19 »

La séquence d’acides aminés du site de clivage de la furine est PRRA (Proline Argenine Argenine Alanine). Chaque acide aminé est codé par un codon composé de 3 nucléotides (lettres de séquence génétique). Ainsi, toutes les différences dans le code génétique entre Covid-19 et RaTG13 sont au plus long d’un codon, d’un acide aminé, autre que la séquence de clivage de la furine, qui est…

Les chercheurs ont choisi la séquence Furin Cleavage car il s’agit de la seule séquence continue de lettres de gène (séquence de nucléotides) dans Covid-19 avec plus de 3 nucléotides, qui différaient des lettres respectives dans son parent naturel le plus proche, le Bat Coronavirus RaTG13 (toutes les autres différences sont 3 lettres ou moins). C’était donc de loin le meilleur candidat pour déterminer si le Covid-19 était ou non créé par l’homme.

Ils ont cité un article rédigé par des scientifiques en Inde, en Suisse, en Italie et aux États-Unis (avec prudence intitulé : « MSH3 Homology and Potential Recombination Link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site ») dans lequel ils ont calculé que les chances d’une séquence de 19 nucléotides brevetée par Moderna apparaissant au hasard dans Covid-19 dans des circonstances où il n’apparaît nulle part ailleurs dans la nature sont de 1 sur 3 billions .

… Covid-19 n’a pas été fabriqué en 2019. Il a été fabriqué à partir du site de clivage de la furine chimérique spécifique de Moderna (CGG pour AGA) à 19 nucléotides qui n’existent nulle part dans la nature. Et chaque décès de Covid et chaque décès par vaccin Covid est carrément garé à la porte de ModeRNA…

… Pourtant, six ans, après que Moderna l’ait breveté, nous le trouvons dans le Covid-19 dans des circonstances où Moderna travaille avec ce virus. Donc la probabilité que Moderna soit responsable plutôt que la nature n’est pas de 100 000 contre 6 ou de 16 666 contre 1. Non, elle est de 100% parce que la nature ne l’a pas fait. Elle ne l’a jamais fait et il n’y a aucune preuve qu’elle le fera un jour…

Il est impossible de résumer, je vous engage à lire le condense ci-dessous. Plus expert à lire page de source avec tous les liens et différents brevets.

… Cette analyse, réalisée in silico, est dédiée aux véritables auteurs du Coronavirus COVID-19. Il ne tient qu’à eux de décrire leurs propres expériences et pourquoi elles se sont transformées en un désastre mondial : 650 000 vies (le 26 juillet 2020), soit plus que celles prises par les deux bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. Nous, les survivants, devrions tirer les leçons de cette grave alerte pour l’avenir de l’humanité. Nous demandons instamment à nos collègues scientifiques et médecins de respecter les règles éthiques telles qu’exprimées par le serment d’Hippocrate : ne pas nuire, jamais et jamais !…

… À travers les 14 faits relatifs à chacun des 14 paragraphes de cet article, tout converge vers de possibles manipulations de laboratoire (note de fin ci-dessous) qui ont contribué à modifier le génome du COVID-19, mais aussi, très probablement du SRAS beaucoup plus ancien, avec peut-être ce double objectif de conception de vaccins et de « gain de fonction » en termes de pénétration de ce virus dans la cellule…

Les dénégations générales des NIH ne sont plus suffisantes. Bien que le NIH et l’USAID aient vigoureusement résisté à la divulgation complète des détails du programme de travail EHA-WIV-UNC, plusieurs documents divulgués au public ou publiés par le biais de la Freedom of Information Act (FOIA) ont soulevé des préoccupations. Ces propositions de recherche indiquent clairement que la collaboration EHA-WIV-UNC a participé à la collecte d’un grand nombre de virus semblables au SRAS jusqu’à présent non documentés et s’est engagée dans leur manipulation dans les installations de laboratoire de niveau de sécurité biologique (BSL)-2 et BSL-3, ce qui soulève des préoccupations quant au fait qu’un virus en suspension dans l’air pourrait avoir infecté un travailleur de laboratoire. Divers scénarios ont été discutés par d’autres, y compris une infection impliquant un virus naturel recueilli sur le terrain ou peut-être un virus modifié manipulé dans l’un des laboratoires… ,

À noter : d’après Jeffrey Sachs le président de la commission Covid du fameux The Lancet : on admet maintenant une bévue de la biotechnologie des laboratoires américains, et il y a « suffisamment de preuves » qui vont dans ce sens.

À noter : d'après Jeffrey Sachs le président de la commission Covid du fameux The Lancet : on admet maintenant une bévue de la biotechnologie des laboratoires américains, et il y a « suffisamment de preuves » qui vont dans ce sens.

« Veuillez donc me montrer un virus naturel (de préférence un virus apparu avant l’apparition de Moderna) avec un site de clivage de la furine contenant deux codons CGG et vous vaincrez mon argument. »

Je peux donc confirmer, et le lecteur peut confirmer en utilisant les liens ci-dessus, que Moderna a demandé un brevet non seulement sur le complément inverse du site de clivage de la furine à 12 nucléotides dans Covid-19, mais en fait sur la séquence de 19 nucléotides le contenant comme décrit au dessus.

… Ainsi, Moderna a déposé une première demande de brevet pour la séquence de 19 nucléotides en 2013 le 16 décembre. Peut-être que le 25 décembre aurait été plus approprié puisqu’il était destiné à devenir la couronne d’épines de Mathew27, Mark15 et John19.

Les chercheurs ont effectué une recherche d’alignement BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) (ce qui signifie qu’ils recherchent la séquence du gène, la séquence du gène inverse, la séquence du gène complémentaire et la séquence du gène complémentaire inverse) à travers séquence de gènes dans la nature connue de l’homme depuis CTCCTCGGCGGGCACGTAG qui est la séquence de 19 nucléotides contenant la séquence de clivage de la furine, qui apparaît également dans Covid-19, et qui se trouve en fait sous la forme de complément inverse CTACGTGCCCCGCCGAGGAG brevetée par Moderna.

La séquence complémentaire (le brin d’ADN associé de la double hélice est (GGAGCCGCCCGT) car C se lie à G et A se lie à T

(30 000 – 18) × (1/4) 19 = 1,09 × 10 – 7

Ce qui est correct car il ya 30 000 à 18 places pour commencer la séquence étant donné qu’il faut encore 18 lettres supplémentaires pour la compléter. Mais il y a en fait 29 904 nucléotides dans Wuhan HU1 (alpha). Un calcul plus précis serait donc

(29 904 – 18) × (1/4) 19 = 1,087 × 10 – 7

Ensuite, ils calculent les chances que la séquence de 19 nucléotides se produise dans la bibliothèque brevetée de 24 712 séquences d’une longueur moyenne de 3300 nucléotides. Mais ce calcul n’est pas pertinent car la séquence n’est pas apparue au hasard dans 5 demandes de brevet Moderna. La séquence était connue pour coder pour un site de clivage de la furine, qui est connue pour fournir un gain de fonction aux coronavirus.

Il ya été mis délibérément et breveté en raison de son pouvoir infectieux chez l’homme, que nous verrons plus loin dans l’article, résultats du remplacement du codon viral normal de l’arginine (R) AGA (utilisé dans 45% des codons viraux de l’arginine) par le codon de l’arginine humaine CGG (utilisé dans 0% des codons de l’arginine virale) dans le site de clivage de la furine.

Tout ce que nous essayons de déterminer ici, c’est quelles sont les chances qu’une séquence de 19 nucléotides brevetée par Moderna apparaisse dans Covid-19 par des causes naturelles, les mutations naturelles du Bat Coronavirus RaTG13 ou d’un autre virus.

Les nucléotides forment des codons qui sont des triplets. Il y a donc 64 triplets possibles des 4 nucléotides d’ADN ACGT (4x4x4 = 64). Mais tous les triplés se produisent. 61 codent pour 20 acides aminés de manière redondante et 3 sont des codons stop qui indiquent au ribosome d’arrêter de fabriquer la protéine.

Mais les choses ne sont pas aussi simples car le site de clivage Furin apparaît dans la protéine de pointe là où il doit être et la protéine de pointe n’a que 1273 × 3 = 3819 nucléotides. Les chances que la séquence de 19 nucléotides Furin Cleavage apparaissent dans la protéine de pointe sont

(3 819 – 18) × (1/4) 19 = 1389 × 10 – 8

Soit 1 sur 72 millions. Ce serait donc les chances qu’une variante particulière, disons la première variante de Covid-19, ait la séquence de 19 nucléotides au bon endroit (le pic). Et il l’a fait. Donc, certainement selon la prépondérance des probabilités, et certainement au-delà de tout doute raisonnable (1 sur 72 millions étant un doute déraisonnable), Moderna a créé Covid-19.

Preuve 100% biochimique que Covid19 a été créé par l’homme

Le double codon CGG utilisé dans le site de clivage spécifique de la furine Moderna ne se produit dans aucun autre site de clivage de la furine dans aucun autre virus dans la nature. Les sites de clivage de la furine se produisent dans d’autres virus mais PAS du tout dans d’autres bétacoronavirus comme Covid-19 et PAS du tout avec le double codon CGG.

L’arginine (R), peut être codée par l’un des 6 triplets : AGG, AGA, CGA, CGC, CGG, CGT. Dans le Covid-19, le site de la furine (PRRA), compte 12 nucléotides (3 x 4). Dans le Covid-19, le doublet RR du site de la furine est codé par CGG-CGG.

Deux biochimistes, le professeur Antonio R. Romeu et le professeur assistant Enric Ollé, ont analysé le doublet RR à partir d’un large échantillon de sites de clivage de la furine de plusieurs types de virus. Ils ont découvert qu’il n’y avait aucun doublet RR codé par les codons CGG-CGG dans aucun virus dans la nature. Ils ont observé que le triplet AGA était le codon majoritaire impliqué dans ces doublets RR viraux.

Dans toute recombinaison génétique (où une partie d’un génome fusionne avec un autre génome), le code donneur est transmis à l’accepteur. Mais il n’y a tout simplement AUCUN VIRUS CONNU avec un site de clivage de la furine spécifique de Moderna (ayant la paire de codons CGG-CGG) qui existe pour donner un site de clivage de la furine spécifique de Moderna à Covid-19. Donc, la seule façon dont cette séquence pourrait entrer dans Covid-19 est de Moderna. Moderna était le donateur. La nature ne l’était pas. CQFD. Affaire classée..

Mais ça empire.

Les professeurs espagnols ont décidé d’analyser l’utilisation du codon de l’arginine dans chaque protéine de Covid-19. Le constat suivant…

AGG (13%)

AGA (45%)

CGA (5%)

CGC (10%)

CGG (3%)

CGT (24%).

Ainsi, le triplet de codons AGA était majoritaire et, fait intéressant, CGG était le codon minoritaire de l’arginine dans le virus.

Mais c’est encore pire.

Dans le cas particulier de la protéine S, sur les 42 Arginines (R) dont elle dispose, 20 sont codées par AGA, et seulement 2 par CGG. Ces 2 bien sûrs, sont les deux dans le site de clivage Moderna Specific Furin.

Ainsi, la seule arginine dans la protéine de pointe qui est codée à la Moderna se trouve sur le site Furin Cleavage. Les 40 autres instances n’utilisent pas du tout CGG.

Ils continuent ensuite en commentant que chaque espèce individuelle dans la nature a ses propres préférences de codons. De toute évidence, les virus aiment AGA, et n’aiment pas du tout CGG, dans la nature.

Mais devinez quelle espèce utilise CGG pour l’arginine plus que les 5 autres codons concurrents – oui, son vieil homo sapiens. Nos préférences de codage pour l’arginine sont

AGG (20%)

AGA (20%)

CGA (11%)

CGC (19%)

CGG (21%)

CGT (9%).

Ainsi, le codon CGG dans le site de clivage de la furine sera issu de la recherche sur le gain de fonction chimérique (combinaison homme-animal).

Quelqu’un d’autre que Moderna aurait-il pu créer le Covid-19 en utilisant le site de clivage de la furine spécifique de Moderna ?

« De nouveaux documents montrent que 18 mois seulement avant l’apparition des premiers cas de Covid-19, les chercheurs avaient soumis des plans pour libérer des nanoparticules et des aérosols pénétrant dans la peau contenant de « nouvelles protéines de pointe chimériques » de coronavirus de chauve-souris dans des chauves-souris des cavernes du Yunnan, en Chine. Ils prévoyaient également de créer des virus chimériques, génétiquement améliorés pour infecter plus facilement les humains, et ont demandé 14 millions de dollars à la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) pour financer les travaux.

Des articles, confirmés comme authentiques par un ancien membre de l’administration Trump, montrent qu’ils espéraient introduire des « sites de clivage spécifiques à l’homme » pour les coronavirus de chauve-souris, ce qui faciliterait l’entrée du virus dans les cellules humaines.

Lorsque Covid-19 a été séquencé génétiquement pour la première fois, les scientifiques étaient perplexes quant à la façon dont le virus avait développé une telle adaptation spécifique à l’homme au site de clivage de la protéine de pointe, raison pour laquelle il est si infectieux .

Je peux voir tous les grands journalistes du Daily Mail et du Telegraph (sans parler des scientifiques du monde entier) faire toutes ces recherches sur Covid-19 et arriver à la conclusion logique inévitable qu’il y a eu un laboratoire accidentel ou délibéré fuite et doivent ensuite formuler leurs conclusions de manière à étiqueter cette forte probabilité comme une possibilité faible.

Mais ci-dessus, nous l’avons prouvé comme un fait (puisque le codon CGG de la séquence de clivage spécifique de la furine de Moderna n’apparaît dans aucun site de clivage de la furine dans aucun virus naturel et, par conséquent, il ne peut pas avoir été le résultat d’une recombinaison génétique naturelle. Il doit donc être le résultat d’une insertion génétique faite par l’homme.

En théorie, une autre partie impliquée avec le NAIAD ou le NIH aurait pu utiliser le site de clivage de la furine breveté par Moderna et fabriquer Covid-19 eux-mêmes. Cela n’aurait brisé aucun brevet de Moderna. Le site de clivage Furin lui-même n’est pas brevetable étant connu depuis au moins 2004.

US7223390B2 : Insertion de sites de clivage de la furine protéase dans les protéines membranaires et leurs utilisations.

Bien que Moderna ait en fait pu breveter le codage Moderna Specific (CGG pour AGA) du site de clivage de la furine qui n’est pas connu dans la nature même aujourd’hui (si nous acceptons que Covid-19 soit créé par l’ homme).

Mais étant donné que la fuite de laboratoire (délibérée ou accidentelle) est venue de Wuhan, et compte tenu de la dissimulation chinoise et des démentis de Fauci exposés par le sénateur Rand Paul, et étant donné les dissimulations du NIH, du NIAID et des services de renseignements américains, quand leur Un rapport de 3 mois sur l’origine de Covid-19 commandé par l’imitateur présidentiel Biden n’a rien donné, et compte tenu des relations entre le NIAID, le NIH, le WIV, l’EcoHealth Alliance, l’Université de Caroline du Nord et Moderna, je ne vois aucune pièce pour quelqu’un d’autre.

De plus, toute la cabale impie des mauvais acteurs a commencé à développer le vaccin Moderna avant que la pandémie ne frappe .

Mais les choses ne sont pas aussi simples que cela parce que la nature a certainement eu 100 000 ans pour fabriquer des virus humains et elle n’a jamais mis une seule fois un site de clivage de furine spécifique à Moderna (CGG pour AGA) dans quoi que ce soit, ni mis la séquence de 19 nucléotides dans quoi que ce soit avant.

Pourtant, six ans après que Moderna l’ait breveté, nous le trouvons dans Covid-19 dans des circonstances où Moderna travaille avec ce virus. Donc la probabilité que Moderna soit responsable plutôt que la nature n’est pas de 100 000 contre 6 ou de 16 666 contre 1. Non, elle est de 100% parce que la nature ne l’a pas fait. Elle ne l’a jamais fait et il n’y a aucune preuve qu’elle le fera un jour.

C’est l’homme qui mélange les codons humains et viraux de l’arginine, pas la nature.

Le Pr Luc Montagnier a passé les dernières années de sa vie à prouver que le COVID-19 était créé par l’homme et qu’il contenait une grande partie du code génétique du VIH1.

Le professeur Luc Montagnier, avant de mourir le 8 février 2022, a fait un assassinat total du concept selon lequel Covid-19 a évolué naturellement en montrant qu’il avait une équivalence massive au VIH. Le diagramme ci-dessous montre une région de 275 nucléotides de Covid-19 qui contient 200 nucléotides du VIH/SIV (Simian ImmunoVirus). Et rappelez-vous qu’il y a 61 codons spécifiant 20 acides aminés. On peut donc dire la même chose en moyenne de 3 manières différentes avec des codons.

Vous pouvez télécharger un pdf de son étude ici et les documents supplémentaires ici. C’est très technique. Mais il a récupéré le prix Nobel pour avoir découvert le virus VIH. Donc, si quelqu’un savait que le Covid avait été boosté par le VIH, ce serait lui. Il a souligné que le Covid-19 avait été créé par l’homme au début de la pandémie et qu’il avait lui-même été assassiné par la presse et les vérificateurs des faits en conséquence. Chaque contrôleur de faits qui l’a attaqué avait tort.

Aucune de leurs vérifications des faits n’avait de fondement scientifique. Ces tenues ne sont pas du tout des vérificateurs de faits bien sûr. Ce sont des agences de désinformation mondialistes, des fils de Goebbels, des fact chuckers et des négateurs de la science. Ils sont à peu près aussi dignes de confiance qu’une élection américaine. Je peux vérifier un fait par moi-même merci beaucoup. Je n’ai pas besoin qu’un étudiant de madrassa ayant subi un lavage de cerveau me dise son opinion sur un sujet qu’il n’a jamais étudié à l’université.

NdT : j’ai rajoute le lien de l’étude qui était invalide dans le texte. Extrait de l’étude en fin d’article.

Puisque nous avons prouvé au-delà de tout doute raisonnable (au-delà d’un doute sur 1 sur 72 millions de manière statique et avec 100% de certitude biochimique à partir du site de clivage de la furine spécifique de Moderna) que Moderna a fabriqué Covid-19. Et puisque Moderna et Fauci n’ont pas admis l’avoir fait et ont en fait dissimulé des preuves à cet effet, il se peut qu’ils cachent également autre chose.

Parce que les deux seules théories qui restent sont la théorie de la fuite accidentelle et la théorie de la fuite délibérée. Je veux dire que la grande majorité des fuites politiques ne sont pas des accidents. Ce sont des stratégies délibérées pour procurer un avantage au divulgateur ou à son commanditaire. Il est bien connu dans l’industrie informatique que les virus apparaissent quand les ventes d’antivirus sont nécessaires. Pourquoi les choses seraient-elles différentes avec les virus humains, maintenant qu’ils peuvent aussi être fabriqués par l’homme ? Surtout si l’on considère le rôle considérable joué par Bill Gates et sa fondation, ainsi que par GAVI et GVAP, dans le marché mondial de la vaccination.

La seule raison pour laquelle Moderna fabriquerait Covid-19 est de le libérer. Sinon, l’exercice entier serait financièrement futile, commercialement inutile.