Moutarde, huile: L'arnaque à la pénurie

Comme ce manutentionnaire nous le raconte, des dizaines et des dizaines de palettes de Moutarde stockées ne sont pas acheminés, sur ordre de la hiérarchie :

Un employé qui livre Carrefour nous explique l'arnaque en cours organisée par certaines grandes enseignes dans un seul but de profit.

La France fait face à une pénurie de moutarde (soit dit en passant celle de Dijon provenant directement du Canada). Mais qu'en est-il réellement ? Et pourquoi ce condiment, certes accessoire, manque dans nos rayons ?

‼️ Elle me monte au nez cette histoire de moutarde #Moutarde #gouvernement 🇨🇵 Carrefour - pénurie de moutarde - on ne peut pas les livrer parce que l'on a ordre de les stocker ! pic.twitter.com/SPMzr9s5rJ

Russie et Ukraine représentent respectivement 0,2 % et 1 % des importations françaises de graines de moutarde. 54,2 % des graines de moutarde importées proviennent de l'Union Européenne. La pénurie est donc incompréhensible.

C’est pareil pour l’huile, il avait du stock dans les entrepôts, mais ils ont jouer sur la pénurie pour monter les prix et l’état ne fait rien face à ça

Mais les stocks sont là, bloqués dans les divers entrepôts. Et les français trinquent.

Qui mène la danse ?

Derrière la fausse pénurie, nous trouvons plusieurs acteurs, tous complices. Les distributeurs d'abord, qui se gavent, mais aussi probablement l'état, responsable d'inaction et pis, peut-être à l'origine de ce blocage pour dire et re-dire à nos cerveaux qu'il y a une guerre en Ukraine, et qu'à travers la moutarde, l'huile ou autres produits, des répercussions sont possibles dans les charriots des ménages.