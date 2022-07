Poutine exclut la pensée juive

La Russie a ordonné à l’Agence juive d’arrêter ses activités sur son sol, a révélé la ministre israélienne de l’Immigration, Pnina Tamano, selon laquelle la décision a été prise par le ministère russe de la Justice. Aucune allusion aux raisons pour lesquelles ce dernier a arrêté cette décision.

Des responsables de l’Agence juive ont confirmé la réception de la lettre de la part du gouvernement russe, mais n’ont pas commenté la réponse, qui est actuellement en cours d’étude dans les bureaux de l’organisation à Jérusalem al-Qods occupée, selon le journal israélien Jerusalem Post.

Selon ce dernier, « la décision russe pourrait saper la capacité des juifs russes à immigrer en Israël ».

Des sources de haut rang de la communauté juive russe ont déclaré que ses membres « avaient l’impression que le rideau de fer a été placé sur eux, et qu’ils craignaient ne pas pouvoir s’échapper du pays ».

Selon l’une des sources, « un certain nombre de juifs ont déclaré que les autorités russes tentaient de les arrêter et qu’ils craignaient pour leur vie ».

Le journal a souligné que l’un des principaux objectifs de l’Agence juive est soi-disant d’encourager et de faciliter l’immigration vers les communautés juives dans le monde. Et s’il n’est pas en mesure d’être actif en Russie, ce serait « la première fois en 30 ans que les efforts d’immigration sont interdits dans le pays ».

Selon le Jerusalem Post, cette affaire survient au milieu d’une tension croissante entre la Russie et « Israël », concernant la position de ce dernier sur la guerre en cours en Ukraine.

Il rapporte que les responsables israéliens suivent avec inquiétude et intérêt l’évolution de la crise en Ukraine et estiment que les répercussions globales de l’escalade ne se limitent pas à l’Europe, mais affecteront le monde entier, en particulier le Moyen-Orient.

source : Al Manar