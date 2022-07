Taiwan : l'avion de Nancy Pelosi disparaît des radars pour des raisons de sécurité

La présidente de la Chambre US n’est pas mentionnée dans le communiqué de Pékin, mais la Chine menace depuis plusieurs jours de « conséquences » si elle mène à bien son déplacement. « Ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler », a averti Xi Jinping.

La décision de supprimer l'avion de Nancy Pelosi en vol pour l'Asie des radars a été prise après après son décollage de Hawaii. Les chinois ont averti la patronne des Républicains que son avion pourrait être ciblé si elle osait approcher de l'ile indépendante de Taiwan, et revendiquée par Pékin.

La troisième guerre mondiale arrive à grand pas Des missiles chinois géants sont lancés dans le détroit de Taiwan comme une menace aux provocations américaines et à la visite de Nancy Pelosi pic.twitter.com/p6Z4W4EgwF

L'ambassadeur adjoint de la Chine aux Nations unies a déclaré que « personne ne devrait sous-estimer la détermination et la capacité de plus de 1,4 milliard de Chinois à défendre leur souveraineté nationale et leur intégrité territoriale »

Au même moment que la disparition de son avion au-dessus du Pacifique, Taïwan a été retirée de la liste des visites de Nancy Pelosi, son calendrier en Asie est désormais le suivant:

Singapour, Malaisie, Corée du Sud, Japon.

Des leurres sont évidemment lancés pour protéger la venue de Pelosi. Nonobstant les menaces, si arrivée à Taiwan, elle sera la plus discrète possible.

Il est fortement probable que Pékin se contentera de simples menaces et de gaspillage de munitions. Nous assistons à un bombage de torse autour d'une petite ile de 24 millions d'habitants néanmoins stratégique dans la domination du Pacifique nord.

Alexander Doyle pour WikiStrike