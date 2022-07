Télescope James Webb : Des galaxies formées peu après le Big Bang photographiées et dévoilées par Joe Biden

Le président américain Joe Biden a dévoilé la première image scientifique prise par le télescope James Webb, l'image "la plus profonde et la plus nette" de l'Univers jamais prise.

dans la nuit de lundi à mardi 12, la NASA et le président lui-même ont le premier cliché scientifique pris par le télescope spatial James Webb (JWST). « Nous souhaitions à la fois une image intéressante, représentative des objectifs scientifiques de la mission, et qui provoque un effet waouh auprès du grand public », avait expliqué début juin Klaus Pontoppidan, l’un des astronomes qui travaille à la mission.

Cette photo prise par le télescope spatial James Webb, montre l’amas de galaxie SMACS 0723, qui, agissant comme une loupe, a également permis de faire apparaître des objets cosmiques très lointains situés derrière lui, un effet appelé lentille gravitationnelle. Les galaxies capturées, qui sont des milliers sur la photo, sont très anciennes puisqu’elles ont été formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d’années.

Lancé à Noël dernier, le télescope a connu six mois de tests et d’essais après son déploiement dans l’espace. Le temps d’installer tous les éléments, de vérifier que les instruments scientifiques fonctionnent correctement et surtout d’aligner le miroir principal, chargé de recueillir la lumière de l’Univers.

Damiens Lanxade pour WikiStrike