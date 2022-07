Un sosie de Poutine a-t-il été envoyé en Iran ?

Le dirigeant russe Vladimir Poutine pourrait avoir été remplacé par un sosie lors de son voyage en Iran la semaine dernière, selon un haut responsable des services de renseignement ukrainiens. D’après plusieurs sources ukrainiennes, le président serait apparu plus alerte et plus mobile que d’habitude lors de sa visite pour rencontrer l’ayatollah Ali Khamenei. Ce “regain de vivacité” aurait mis la puce à l’oreille du général de division Kyrylo O. Budanov.