Albert Bourla, PDG de Pfizer, est positif au COVID-19

Le PDG de Pfizer a été testé positif au COVID-19, a-t-il annoncé le 15 août.

« J’aimerais vous faire savoir que j’ai été testé positif au #COVID-19 », a écrit le PDG Albert Bourla sur Twitter.

M. Bourla, âgé de 60 ans, affirme avoir reçu quatre doses du vaccin anti COVID-19 de sa société, qui s’est avéré de plus en plus inefficace contre l’infection par le virus responsable du COVID-19 et la maladie grave une fois qu’une personne a contracté le virus.