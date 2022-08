Chang : La Chine se prépare à entrer en guerre

La République populaire de Chine se prépare à entrer en guerre, et elle n’essaie pas de cacher ses efforts. Les modifications apportées à la loi sur la défense nationale, entrées en vigueur le premier jour de l’année dernière, transfèrent des pouvoirs des fonctionnaires civils aux militaires.

En général, les amendements réduisent le rôle du Conseil d’État du gouvernement central en transférant le pouvoir à la CMC, la Commission militaire centrale du Parti communiste. Plus précisément, le Conseil d’État ne supervisera plus la mobilisation de l’Armée populaire de libération.

Comme l’a déclaré Zeng Zhiping, de l’université de Soochow, au South China Morning Post de Hong Kong,

« La CMC est désormais officiellement chargée d’élaborer la politique et les principes de défense nationale, tandis que le Conseil d’État devient une simple agence d’exécution chargée de soutenir l’armée. »

Dans un sens, ces modifications étaient de la poudre aux yeux. « Les récents changements apportés à la loi de défense nationale de la Chine, qui diminuent le pouvoir du Conseil d’État, sont en grande partie une posture politique », m’a déclaré Richard Fisher, de l’International Assessment and Strategy Center, basé en Virginie, peu après l’entrée en vigueur des amendements. « Le Parti communiste chinois et en particulier sa CMC subordonnée ont toujours détenu le pouvoir suprême sur les décisions concernant la guerre et la paix. »

Pourquoi alors s’intéresser aux amendements à la loi de défense nationale ?