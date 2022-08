Comme la Russie avec l'Ukraine, la Chine s'exerce autour de Taiwan

La tension monte encore entre Taïwan et la Chine. Taipei a accusé samedi 6 août Pékin de simuler une attaque de l'île. Les forces armées taïwanaises "ont détecté de multiples groupes d'avions et navires communistes menant des activités autour du détroit de Taïwan", a expliqué samedi 6 août le ministère taïwanais de la Défense dans un communiqué.

Selon Taipei, 68 avions et 13 navires militaires ont ainsi franchi "la ligne médiane", et ces groupes "sont considérés comme menant une simulation d'attaque contre l'île principale de Taïwan".

La Chine évoque des manoeuvres "jour et nuit"

L'armée chinoise a elle annoncé avoir déployé vendredi des chasseurs, des bombardiers et de nombreux destroyers et bateaux d'escorte pour participer à ces manoeuvres menées "jour et nuit". Ces entraînements doivent durer jusqu'à dimanche midi et sont présentés comme un entraînement à un "blocus" de l'île.

Ces accusations s'inscrivent dans un contexte tendu entre la Chine et les Etats-Unis. Depuis la visite à Taïwan de Nancy Pelosi mardi, la Chine a intensifié ses représailles. Le séjour de la présidente de la Chambre des représentants américaine est vécu comme une "provocation" par Pékin, car Washington s'était engagé à ne pas avoir de relations officielles avec le territoire insulaire revendiqué par la Chine. En réponse, la diplomatie chinoise a annoncé vendredi soir la suspension de plusieurs coopérations avec les Etats-Unis, en matière notamment de justice, de lutte anti-drogue, mais aussi sur le changement climatique.