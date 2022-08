Compteur Linky : les personnes électrosensibles gagnent leur procès contre Enedis

Après avoir installé puis refusé de retirer des compteurs Linky chez ses clients électrosensibles, la société Enedis a finalement été condamnée. C’est une longue, très longue bataille en justice qui s’achève !

En 2019, Enedis a fait face au tribunal de grande instance de Bordeaux après avoir installé et refusé le retrait des compteurs Linky chez des personnes électrosensibles. C’est le cas d’Hervé Hadmar, un habitant du Val-d’Oise souffrant d’électrosensibilité depuis deux ans. Il a déposé plainte contre la société. « Ils ont refusé catégoriquement ma demande de changement de compteur et m’ont dit que le Linky était aux normes. C’était vrai mais ça ne changeait en rien ma situation », explique l’homme de 58 ans. Comme lui, plusieurs autres citoyens, sujets à l’exposition des champs électromagnétiques, vivent un calvaire et accusent le compteur vert.

Condamnée à installer des filtres protecteurs sur les compteurs verts de certains usagers, la société avait pourtant fait appel de cette décision, en vain. Enedis avait alors saisi la cour de cassation avant de finalement annuler son recours « pour éviter un rejet ».