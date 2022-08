Crise énergétique : un ministre allemand qualifie les manifestants "d’ennemis de l'État"

En Allemagne, la colère gronde à cause des prévisions de restrictions énergétiques pour cet hiver. Selon les informations du Summit News, confirmées par RTL News, Herbert Reul, un haut fonctionnaire allemand, a qualifié les personnes qui prévoient de protester contre les pannes d'électricité "d'ennemis de l'État" et "d'extrémistes" qui veulent renverser le gouvernement.

La crise énergétique alimente "les théoriciens du complot"

Le ministre de l'Intérieur du Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW), Herbert Reul (Union chrétienne-démocrate d'Allemagne), affirme que les manifestants contre l’obligation vaccinale et le confinement ont trouvé une nouvelle cause : la crise énergétique.

Herbert Reul a révélé que les services de sécurité allemands surveillaient les « extrémistes » qui prévoient d'infiltrer les manifestations et de commettre des actes de violence, les troubles étant planifiés via l'application de messagerie Telegram, que les autorités allemandes ont déjà tenté d'interdire.

« On peut déjà le dire de ceux qui sont sur le terrain », a déclaré le haut fonctionnaire allemand, comme le rapporte RTL News. « Les manifestants ne parlent plus de coronavirus ou de vaccination. Mais ils exploitent désormais les inquiétudes et les peurs des gens dans d'autres domaines. [...] C'est presque quelque chose comme de nouveaux ennemis de l'État qui s'établissent. »

Pannes d'électricité, défaillances du réseau électrique et pénuries de gaz... Herbert Reul affirme que ces questions alimentent les « récits de la théorie du complot. »

Selon lui, la convergence des protestations contre les mesures sanitaires et contre les mesures énergétiques peuvent amener à « une manifestation potentielle en hiver. » Pis ! Selon lui, ces manifestants pourraient même aller jusqu'à « renverser le gouvernement. » Qui est complotiste ?

Les déclarations gouvernementales liées aux contraintes énergétiques, du fait des sanctions occidentales contre la Russie, ont poussé de nombreux Allemands à céder à la panique pour se préparer à un hiver rude.

Winter is coming

Le Summit News rapporte qu’en raison de la menace d’une véritable crise énergétique à l’automne, les Allemands ont acheté en panique des poêles, du bois pour se chauffer ou encore des chauffages électriques. Concrètement, ce mouvement s’explique par la décision du gouvernement allemand de limiter les thermostats à 19 °C dans les bâtiments publics, et de proposer des stades et des salles d'exposition comme des « espaces de réchauffement » pour cet hiver. L'idée étant d'accueillir les citoyens ne pouvant pas payer leurs factures.

Le 15 juillet dernier, dans un entretien cité par Reuters, le ministre hongrois Viktor Orban déplorait que les sanctions économiques émises par les dirigeants occidentaux contre la Russie pourraient nuire à l’économie européenne. « Les sanctions n'aident pas l'Ukraine, en revanche, elles sont mauvaises pour l'économie européenne et si ça continue comme ça, elles vont tuer l'économie européenne », martelait-il. Aujourd'hui, force est de constater que l'économie européenne bat de l'aile, pour dire le moins. Et, plutôt que de mettre un terme à la guerre, cela fait naître des tensions entre populations et dirigeants partout dans le monde.