De mystérieux objets spatiaux défient les lois de la physique ont été observés

L’AMAS DE GALAXIES ABELL 3266

Décrits dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ces objets émetteurs d’ondes radio détectés au sein de l’amas lointain de galaxies Abell 3266 comprennent une émission radio fossile, une relique radio et un halo radio. Peu visibles, ceux-ci ont été découverts suite à l’application d’un algorithme aux données de différents radiotélescopes et télescopes à rayons X.

Lorsque les amas de galaxies entrent en collision, d’énormes quantités d’énergie sont transmises au gaz ionisé ou plasma les entourant, générant des émissions dans les longueurs d’ondes radio d’une grande variété de formes et de tailles.

Formant des arcs, les reliques radio observées à la périphérie d’un amas en sont un exemple. Elles sont alimentées par les ondes de choc qui se propagent dans le plasma et provoquent un changement de densité ou de pression, dynamisant les particules qui le composent. Les halos radio sont des sources irrégulières situées au centre d’un amas de galaxies, alimentées par des turbulences dans le plasma chaud, tandis que les sources fossiles se révèlent être des vestiges de rayonnement provenant de la mort d’un trou noir supermassif.