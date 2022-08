Des scientifiques allemands découvrent des composants toxiques dans les vaccins Covid non répertoriés dans les ingrédients

Une équipe de scientifiques allemands a découvert des composants toxiques très inhabituels, principalement métalliques, dans tous les échantillons de vaccins Covid-19 qu’elle a analysés, décrivant ces résultats comme « troublants et déroutants ».

Un groupe de scientifiques allemands indépendants a trouvé des composants toxiques, principalement métalliques, dans tous les échantillons de vaccins COVID qu’ils ont analysés, « sans exception », en utilisant des techniques de mesure médicales et physiques modernes.

Le groupe de travail pour l’analyse des vaccins COVID affirme que certains des éléments toxiques trouvés dans les flacons de vaccins AstraZeneca, Pfizer et Moderna ne figuraient pas dans les listes d’ingrédients des fabricants.

Les éléments métalliques suivants ont été trouvés dans les vaccins :

Métaux alcalins : césium (Cs), potassium (K).

Métaux alcalino-terreux : calcium (Ca), baryum (Ba)

Métaux de transition : cobalt (Co), fer (Fe), chrome (Cr), titane (Ti)

Métaux des terres rares : cérium (Ce), gadolinium (Gd)

Groupe/métal minier : aluminium (Al)

Groupe du carbone : silicium (Si) (en partie matériau de support/glace)

Groupe de l’oxygène : soufre (S)

Ces substances, en outre, « sont visibles au microscope à fond noir sous la forme de structures distinctes et complexes de différentes tailles, et ne peuvent être expliquées que partiellement comme le résultat de processus de cristallisation ou de décomposition, [et] ne peuvent être expliquées comme une contamination provenant du processus de fabrication », ont constaté les chercheurs.

Ils ont déclaré que ces résultats étaient préliminaires.

https://s3.documentcloud.org/documents/22140176/report-from-working-group-of-vaccine-analysis-in-germany.pdf

Les résultats « s’appuient sur les travaux d’autres chercheurs de la communauté internationale qui ont décrit des résultats similaires, comme le Dr Young, le Dr Nagase, le Dr Botha, le Dr Flemming, le Dr Robert Wakeling et le Dr Noak », a déclaré à Epoch Times le Dr Janci Lindsay, docteur en toxicologie, qui n’a pas participé à l’étude.

« Le nombre et la cohérence des allégations de contamination, associés au silence inquiétant des organismes de sécurité et de réglementation mondiaux, sont troublants et laissent perplexe en termes de ‘transparence’ et d’allégations continues de ces organismes selon lesquelles les vaccins génétiques sont ‘sûrs' », a ajouté Mme Lindsay.

Helena Krenn, la fondatrice du groupe, a soumis les résultats aux autorités gouvernementales allemandes pour examen.

« Nous l’avions soumis aux participants du gouvernement et à d’autres adresses de journaux avec la plateforme open-debate.eu, uniquement en Allemagne, en Autriche et en Suisse », a déclaré Mme Krenn à The Epoch Times.

Deux autres résultats importants ont été constatés : les échantillons de sang des personnes vaccinées présentaient des « changements marqués » et les effets secondaires étaient plus nombreux en fonction de « la stabilité de l’enveloppe des nanoparticules lipidiques ».

Une nanoparticule lipidique est une particule extrêmement petite, une membrane liposoluble qui est la cargaison de l’ARN messager (ARNm).

Méthodologie

« En utilisant un petit échantillon d’analyses de sang vivant provenant de personnes vaccinées et non vaccinées, nous avons déterminé que l’intelligence artificielle (IA) peut distinguer avec une fiabilité de 100 % le sang des personnes vaccinées et non vaccinées. Cela indique que les vaccins COVID-19 peuvent entraîner des changements à long terme dans la composition du sang de la personne vaccinée sans que celle-ci en soit consciente », indique l’étude.

La découverte de changements physiologiques aigus et chroniques dans le sang des personnes vaccinées, discernés de manière cohérente par le logiciel d’IA, « fait également écho aux conclusions de nombreux autres chercheurs et soutient les allégations de contamination et/ou de falsification », a déclaré Lindsay.

« Nous avons établi que les vaccins COVID-19 contiennent systématiquement, en plus des contaminants, des substances dont nous ne sommes pas en mesure de déterminer la finalité », indique leur étude.

Le groupe est composé de 60 membres, dont des médecins, des physiciens, des chimistes, des microbiologistes et des praticiens de la santé alternative, soutenus par des avocats et des psychologues.

Les scientifiques affirment que leurs résultats ont été confirmés par recoupement à l’aide des techniques de mesure suivantes : « La microscopie électronique à balayage (MEB), la spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie (EDX), la spectroscopie de masse (MS), l’analyse par plasma à couplage inductif (ICP), la microscopie à champ clair (BFM), la microscopie à champ sombre (DFM) et le diagnostic d’images de sang vivant, ainsi que l’analyse d’images à l’aide de l’intelligence artificielle. »

Les analystes expliquent qu’ils ont coopéré avec d’autres groupes dans différents pays qui ont exécuté des enquêtes similaires et ont obtenu des résultats cohérents avec les leurs.

« Les résultats de notre analyse des vaccins peuvent, par conséquent, être considérés comme ayant fait l’objet d’une validation croisée », indique le rapport de synthèse de leurs conclusions.

« Il faut bien sûr reconnaître que les travaux [du groupe de travail allemand] sont décrits comme des ‘résultats préliminaires’, qu’ils n’ont pas encore été publiés dans une revue à comité de lecture et que la chaîne de contrôle ainsi que l’identité de bon nombre de ces scientifiques sont inconnues. Cependant, dans ce climat de forte tension et de censure lorsqu’il s’agit de contester ‘l’innocuité et l’efficacité’ des vaccins génétiques, je peux moi-même témoigner des difficultés à mener la recherche fondamentale, et encore moins à publier cette même recherche dans une revue à comité de lecture, afin d’aborder ces questions et de diffuser les résultats », a déclaré Lindsay.

Astra Zeneca, Moderna, Pfizer et J&J n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Étude similaire : Analyse microscopique en champ profond du sang de 1 006 personnes symptomatiques après injection d’ARNm anti-COVID de Pfizer/BioNtech ou Moderna.

Lire aussi : Des rats de laboratoire présentent des malformations des côtes après la vaccination Covid selon les documents des essais cliniques de Moderna

Source : The Epoch Times – Traduit par Anguille sous roche