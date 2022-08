En Chine, les écoliers espionnés par des stylos connectés

Toujours plus connectés, toujours plus surveillés. Les élèves chinois recevront à la rentrée des stylos espions. Equipés d’une mini-caméra, ils capturent en temps réel les prises de notes des écoliers et les retransmettent à leur professeur.

Avant sa généralisation fin août, le dispositif a été mis en œuvre dans certains établissements primaires et secondaires de Shanghai et de la province du Yunnan, pendant plusieurs années. Fin juillet, le média en ligne chinois Hongxing Xinwen, affilié au journal Chengdu Shangbao, a mis en lumière cette nouvelle forme de surveillance en partageant le témoignage d’une collégienne du Hainan, la province la plus au sud du pays. La jeune fille confie qu’à cause de ce «stylo intelligent», distribué par son professeur, elle se sent «surveillée» et a «perdu la gaieté de ses vacances».

Télécharger les devoirs et les corriges

«Où qu’ils soient, dès que les élèves posent leur stylo sur une feuille de papier, le contenu est transmis par Bluetooth en temps réel à l’ordinateur de l’enseignant», explique Xiandai Kuaibao, le journal de Nankin. Les professeurs connaissent ainsi précisément le temps consacré par leurs élèves au travail scolaire, peuvent télécharger leurs devoirs et les corriger.