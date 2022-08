Gaza : La prison à ciel ouvert sauvagement bombardée par Israël

L'escalade de la violence dans la bande de Gaza se poursuit ce dimanche sans signe de répit dans cette confrontation entre Israël et le groupe Jihad islamique, le bilan grimpant à 31 morts palestiniens dont 6 enfants, selon le ministère de la Santé gazaoui.

Depuis une guerre éclair l'an dernier, c'est la plus grave confrontation entre Israël et le Jihad islamique, classé parmi les organisations terroristes par Israël, les États-Unis et l'Union européenne.