L’ARN du booster Omicron de Moderna est fabriqué par une société liée à la CIA

Depuis la fin de l’année dernière, l’ARN messager des vaccins COVID-19 de Moderna, et notamment son rappel Omicron récemment reformulé, est exclusivement fabriqué par une société peu connue ayant des liens importants avec les services de renseignement américains. En début de semaine, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à approuver la version reformulée du vaccin COVID-19 de Moderna, qui prétend offrir une protection à la fois contre la forme originale du virus et contre le variant Omicron, nettement moins mortel mais plus transmissible. Le produit a été approuvé par l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) avec le soutien de la Commission des médicaments humains du gouvernement britannique. Décrit par les autorités britanniques comme un « outil affûté » dans la campagne de vaccination continue du pays, le vaccin reformulé combine le vaccin COVID-19 précédemment approuvé avec un « vaccin candidat » ciblant le variant Omicron BA.1. Ce vaccin candidat n’a jamais été approuvé auparavant et n’a pas fait l’objet d’une étude indépendante. La MHRA a approuvé le vaccin sur la base d’un seul essai incomplet sur l’homme actuellement mené par Moderna. La société a fait la promotion des données incomplètes de cet essai dans ses communiqués de presse en juin et juillet. L’étude n’a pas encore été publiée dans une revue médicale ou examinée par des pairs. Aucun organisme de réglementation, y compris la MHRA, n’a soulevé d’inquiétude concernant les antécédents de Moderna en matière d’activités suspectes et probablement illégales dans le cadre d’essais de produits antérieurs, notamment pour son premier vaccin COVID-19. L’approbation intervient peu de temps avant que plusieurs pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, ne prévoient de mener une campagne massive de vaccination de rappel contre le COVID-19 cet automne. Moderna a également noté que l’approbation de son vaccin de rappel Omicron est en attente aux États-Unis, dans l’Union européenne, en Australie et au Canada, pays qui prévoient également des campagnes de vaccination d’automne axées sur le COVID-19. Le PDG de la société, Stéphane Bancel, a déclaré que le vaccin reformulé était « notre principal candidat pour un rappel à l’automne 2022 ». Cependant, contrairement au vaccin COVID-19 original de la société, le matériel génétique, ou ARN messager (ARNm), de ce nouveau vaccin, et notamment le matériel génétique nouvellement formulé censé fournir une protection contre le variant Omicron, est fabriqué, non pas par Moderna, mais par une société relativement nouvelle qui n’a pratiquement pas attiré l’attention des médias, malgré ses liens manifestes avec les services de renseignement américains. En septembre dernier, il a été discrètement annoncé qu’une société appelée National Resilience (souvent appelée simplement Resilience) commencerait à fabriquer l’ARNm des vaccins COVID-19 de Moderna. Selon les termes de l’accord pluriannuel, « Resilience produira l’ARNm pour le vaccin Moderna COVID-19 dans son usine de Mississauga, en Ontario, pour une distribution mondiale ». « Réinventer la bioproduction » National Resilience a été fondée relativement récemment, en novembre 2020, et se décrit comme « une entreprise de fabrication et de technologie dédiée à l’élargissement de l’accès aux médicaments complexes et à la protection des chaînes d’approvisionnement biopharmaceutiques contre les perturbations ». Depuis, elle construit « un réseau durable de solutions de fabrication de haute technologie et de bout en bout, dans le but de garantir que les médicaments d’aujourd’hui et de demain puissent être fabriqués rapidement, en toute sécurité et à grande échelle ». Elle prévoit en outre de « réinventer la bioproduction » et de « démocratiser l’accès aux médicaments », à savoir les thérapies géniques, les vaccins expérimentaux et autres « médicaments de demain ». Pour atteindre ces objectifs, la société a annoncé qu’elle allait « investir activement dans le développement de nouvelles technologies puissantes pour fabriquer des médicaments complexes qui définissent l’avenir des thérapies, notamment les thérapies cellulaires et géniques, les vecteurs viraux, les vaccins et les protéines ». La société a été fondée avec l’intention déclarée de « construire un meilleur système de fabrication de médicaments complexes pour lutter contre les maladies mortelles » afin d’améliorer la « préparation aux pandémies » post-COVID. La société a initialement commercialisé ses capacités de fabrication sous le nom de « Resilience platform » et propose principalement des « modalités ARN », dont le développement d’ARN pour les vaccins, l’édition de gènes et les produits thérapeutiques, et la « production de virus », dont les vecteurs viraux, les virus oncolytiques (c’est-à-dire un virus modifié pour attaquer préférentiellement les cellules cancéreuses), les virus utilisés pour le développement de vaccins et les virus modifiés génétiquement à des fins non précisées. Il convient de noter qu’à ce jour, de nombreuses expériences controversées de « gain de fonction » ont justifié la modification de virus aux mêmes fins que celles décrites par les capacités de production de virus de National Resilience. En outre, National Resilience propose à sa clientèle des formulations de produits et d’autres modalités, telles que des produits biologiques et des thérapies cellulaires, et la rubrique « Production de virus » de son site Web a depuis été supprimée. National Resilience est une entreprise si jeune qu’elle compte très peu de clients et qu’il existe peu d’informations publiques sur ses capacités de fabrication, hormis le site Web de l’entreprise. La société n’a acquis sa première usine de fabrication commerciale qu’en mars 2021, située à Boston, et achetée à Sanofi, suivie peu après par l’acquisition d’une autre usine distincte située à Mississauga, Ontario, Canada. Des transformations ont été annoncées pour les usines, mais peu de choses sont connues publiquement sur leur avancement. Avant ces acquisitions, la société avait sous-loué une usine de la région de la Baie à Fremont, en Californie. À l’époque, les journalistes ne comprenaient pas pourquoi une société comptant environ 700 employés avait acquis un total de 599 000 pieds carrés d’espace de production après être sortie de la clandestinité moins de six mois auparavant.

En avril 2021, National Resilience a acquis Ology Bioservices Inc. qui avait reçu un contrat de 37 millions de dollars de l’armée américaine au mois de novembre précédent pour développer un traitement avancé à base d’anticorps monoclonaux anti-COVID-19. Cette acquisition a également permis à National Resilience de disposer de son premier laboratoire de niveau de biosécurité 3 (BSL-3) et de fabriquer des thérapies cellulaires et géniques, des vaccins et vecteurs viraux vivants et des virus oncolytiques. Bien qu’elle n’en soit qu’aux premiers stades du développement de ses capacités de fabrication « révolutionnaires », National Resilience a conclu un partenariat avec le gouvernement du Canada en juillet de l’année dernière. En vertu de cet accord, le gouvernement canadien prévoit d’investir 199,2 millions de dollars canadiens (environ 154,9 millions de dollars) dans la filiale ontarienne de National Resilience, Resilience Biotechnologies Inc. La plupart de ces fonds sont destinés à l’expansion de l’usine ontarienne que Resilience a acquise en mars dernier et qui fabrique actuellement l’ARNm des produits COVID-19 de Moderna. Le ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a affirmé à l’époque que l’investissement permettrait de « renforcer la préparation future à une pandémie » et aiderait à « développer l’écosystème canadien des sciences de la vie en tant que moteur de notre reprise économique ». Plus récemment, en 2022, l’entreprise a annoncé quelques nouveaux clients – Takeda, Opus Genetics et le département américain de la Défense. Selon les dirigeants de National Resilience, les ambitions de l’entreprise vont apparemment bien au-delà de la fabrication d’ARN et de virus. Par exemple, le PDG de Resilience, Rahul Singhvi, a affirmé que l’entreprise cherche à construire « l’écosystème de fabrication biopharmaceutique le plus avancé au monde ». Pourtant, Rahul Singhvi n’a pas voulu donner de détails sur la façon dont l’entreprise prévoit de devenir l’entreprise de bioproduction d’élite de la planète. Dans une interview accordée au San Francisco Business Times, Singhvi déclare que Resilience cherche à remplir ses énormes usines de fabrication avec « des technologies et des personnes capables de définir et d’appliquer de nouvelles normes pour la fabrication de thérapies cellulaires et géniques ainsi que de traitements à base d’ARN ». Avant Resilience, Singhvi était PDG de NovaVax et partenaire opérationnel de Flagship Pioneering, qui a joué un rôle majeur dans la création et l’essor de Moderna. Singhvi a en outre insisté sur le fait que National Resilience n’est « pas une entreprise thérapeutique, ni un sous-traitant, ni une entreprise d’outils » et vise plutôt à « stimuler la production en utilisant les nouvelles modalités thérapeutiques » telles que les traitements à base d’ARN, qui se sont normalisés à l’ère du COVID-19. Alors que les fabricants sous contrat « sont comme des cuisines, avec des casseroles et des poêles prêtes pour n’importe quelle recette », « ce que nous essayons de faire, c’est de corriger les recettes », a expliqué Singhvi. Un membre du conseil d’administration de Resilience, Scott Gottlieb, ancien commissaire de la FDA et membre du conseil d’administration de Pfizer, a décrit l’entreprise comme cherchant à agir comme l’équivalent d’Amazon Web Services pour l’industrie biotechnologique. Essentiellement, Resilience se présente comme offrant des solutions qui permettront de produire plus rapidement et plus efficacement des médicaments « futuristes », notamment des vaccins à ARNm, dans le but apparent de monopoliser certaines parties du processus de bioproduction. Elle semble également prête à devenir le fabricant de choix de vaccins à ARNm et de produits thérapeutiques expérimentaux dans l’éventualité d’une future pandémie, dont certains « philanthropes » de la santé publique comme Bill Gates ont dit qu’elle était imminente. L’ambition la plus remarquable de l’entreprise est peut-être liée à ses affirmations selon lesquelles elle aide ses clients dans le cadre du processus réglementaire gouvernemental. Étant donné que l’entreprise met l’accent sur la production de masse rapide de thérapies géniques expérimentales, son intention déclarée de commercialiser le plus rapidement possible les produits médicaux « futuristes » qu’elle fabrique semble en contradiction avec les processus réglementaires traditionnels, plus lents. En effet, on pourrait facilement affirmer que les approbations de vaccins à ARNm pour la première fois dans l’histoire de l’humanité pendant la crise du COVID-19 n’ont été possibles que grâce à l’assouplissement majeur des procédures réglementaires et des tests de sécurité en raison de l’urgence perçue de la situation. Resilience semble avoir l’intention de voir ce phénomène se répéter. Comme mentionné précédemment, l’entreprise prétend permettre l’établissement et l’application de « nouvelles normes pour la fabrication de thérapies cellulaires et de thérapies géniques » et affirme également qu’elle prévoit de devenir un « porteur de normes d’agrégation technologique qui aide les thérapies à arriver plus efficacement sur le marché ». Elle proposait auparavant sur son site Web un « soutien réglementaire » et un « conseil en stratégie » à ses clients, suggérant qu’elle chercherait à servir de médiateur entre ses clients et les organismes de réglementation gouvernementaux afin d’atteindre son objectif, qui est de commercialiser plus rapidement les produits qu’elle fabrique. En outre, lors de son lancement, la société a déclaré qu’elle prévoyait d’obtenir des « capacités réglementaires » non spécifiées. Si tel est le cas, il est certainement remarquable que d’anciens hauts responsables de la Food and Drug Administration (FDA) fassent partie du conseil d’administration de la société ou, comme nous le verrons plus loin, jouent un rôle majeur dans la création de la société. Les personnes derrière Resilience Resilience a été cofondée par Robert Nelsen, spécialiste du capital-risque dans le domaine de la biotechnologie, connu pour écouter « les premiers chuchotements de la science, même lorsque les données sont trop précoces pour quiconque ». Nelsen a été l’un des premiers investisseurs dans Illumina, un géant californien du matériel et des logiciels de séquençage génétique qui domine actuellement le domaine de la génomique. Comme nous l’avons mentionné dans une précédente enquête d’Unlimited Hangout, Illumina est étroitement liée à l’équivalent DARPA du Wellcome Trust connu sous le nom de Wellcome Leap, qui est également axé sur les « médicaments » futuristes et transhumanistes. Nelsen est maintenant président du conseil d’administration de National Resilience, qui est un « Who’s Who » de grands acteurs de l’État américain de sécurité nationale, de Big Pharma et de la « philanthropie » liée à Big Pharma ». Cependant, si Nelsen s’est vu attribuer une grande partie du mérite de la création de Resilience, il a révélé dans une interview que l’idée de la société venait en fait de quelqu’un d’autre – Luciana Borio. En juillet de l’année dernière, Nelsen a révélé que c’était en discutant avec Borio de « son travail de préparation à la pandémie au sein du NSC [National Security Council] » qui avait « contribué au lancement de Resilience, la start-up de fabrication de produits biologiques de Nelsen, dont le chiffre d’affaires s’élève à 800 millions de dollars ».