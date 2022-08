L’Atlantic Council, le principal groupe de réflexion de l’OTAN

L’Atlantic Council est un think tank américain dans le domaine des relations internationales. Il a été fondé en 1961. Il gère dix centres régionaux et des programmes fonctionnels liés à la sécurité internationale et à la prospérité économique mondiale. C’est une organisation considérée comme indésirable en Russie.

Dans les années qui ont suivi la signature du Traité de l’Atlantique Nord en 1949, des organisations bénévoles ont vu le jour dans les pays membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord (OTAN) pour promouvoir ce que l’on appelle la compréhension du public et soutenir les institutions qui renforceraient la sécurité collective. En 1954, l’Association du Traité de l’Atlantique est créée et un réseau international d’associations de citoyens est formellement relié.

En 1961, les anciens secrétaires d’État Dean Acheson et Christian Herter, ainsi que Will Clayton, William Foster et Theodore Achilles, recommandent la création d’une nouvelle entité, le Conseil atlantique des États-Unis, qui rassemblerait les citoyens américains favorables à l’Alliance atlantique.

Tout au long des années 1960, le Conseil a produit une série de rapports sur l’opinion publique dans les pays membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord et a activement promu la nécessité de la participation du public aux affaires internationales par le biais de publicités télévisées, d’une revue universitaire et d’un bulletin d’information. En 1967, le Conseil a produit son premier volume édité, Building the US-European Market : Planning for the 1970s. En 1975, le Conseil a produit de nombreux documents d’orientation, livres et monographies. Plus tard, il a élargi la portée de ses travaux pour inclure la réglementation environnementale et les relations Japon-Occident.

En 1979, le vice-président du Conseil atlantique, Theodore Achilles, a créé un Comité de l’éducation. Il a expliqué ainsi son initiative : il voulait que « les futurs politiciens ressentent la solidarité qui est tout simplement nécessaire entre les personnes ayant une conscience claire si elles veulent construire un monde meilleur ».

En 1980, le Conseil a commencé à recruter des professionnels de niveau intermédiaire par le biais d’une bourse d’un an. Cela était nécessaire pour offrir aux responsables gouvernementaux, aux chercheurs, aux représentants des médias et aux autres dirigeants du secteur privé du monde entier une année d’étude indépendante. En 1985, le Bureau d’information de l’OTAN a été lancé en coopération avec le département d’État américain. Sa tâche principale était d’attirer l’attention du public sur des questions importantes pour la sécurité collective des États-Unis.

En 1988, elle a organisé une grande conférence internationale sur la reconstruction des relations Est-Ouest, à laquelle ont participé le président Ronald Reagan, Michael Dukakis, alors candidat à la présidence, Zbigniew Brzezinski, Jeanne Kirkpatrick, Colin Powell et Brent Scowcroft.

Après la chute du communisme, les programmes ont commencé à examiner la période de transition et son déroulement en Europe de l’Est et dans les anciennes républiques soviétiques, ainsi que les conséquences à long terme des conflits dans les Balkans et les efforts d’intégration européenne.

Depuis 1996, le Conseil décerne chaque année le prix Outstanding International Leader par le biais de son magazine. En 2004, le Conseil est devenu le partenaire américain du British-North American Committee, soutenu par un groupe de chefs d’entreprise et d’universitaires du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada.

Depuis sa création, le Conseil a organisé des programmes pour explorer les questions politiques, économiques et relatives à la sécurité. Les activités de ces programmes ont couvert l’Asie, l’Amérique du Nord et du Sud et d’autres régions.

Depuis sa création, le Conseil s’est déclaré être « une institution non partisane dont les membres représentent l’aile internationaliste modérée des deux partis » aux États-Unis. Par statut, le Conseil est indépendant du gouvernement américain et de l’OTAN, mais cela a suscité des doutes chez de nombreux analystes.

En septembre 2014, Eric Lipton a rapporté dans le New York Times que l’Atlantic Council avait reçu des dons de plus de vingt-cinq gouvernements étrangers depuis 2008. Il a déclaré que le Conseil est l’un des nombreux groupes de réflexion qui reçoivent de grandes quantités de fonds étrangers et mènent des activités qui « correspondent aux programmes des gouvernements étrangers ».

Le Centre Rafik Hariri pour le Moyen-Orient, qui fait partie du Conseil Atlantique, a été créé grâce à un don de Bahaa Hariri et sa fondatrice est Michelle Dunne. Après l’éviction de Mohammed Morsi de la présidence de l’Égypte en 2013, Dunn a demandé aux États-Unis de suspendre l’aide militaire à l’Égypte et a qualifié l’éviction de Morsi de « coup d’État militaire ». Bahaa Hariri s’est plaint au Conseil atlantique des actions de Dunn et cette dernière a démissionné quatre mois plus tard.

En 2014, l’Atlantic Council a produit un rapport promouvant le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) – un accord commercial entre l’UE et les États-Unis – avec le financement de FedEx, qui a simultanément fait pression sur le Congrès pour réduire les tarifs douaniers transatlantiques.

En 2015 et 2016, les trois principaux donateurs ayant donné plus d’un million de dollars chacun étaient la millionnaire américaine Adrienne Arsht, le milliardaire libanais Bahaa Hariri et les Émirats arabes unis. La société Burisma Holdings, basée en Ukraine, a fait don de 100 000 dollars par an pendant trois ans au Conseil de l’Atlantique, à partir de 2016. La liste complète des donateurs comprend de nombreuses entités militaires, financières et d’entreprises.

Le Conseil atlantique crée un lieu de rencontre pour les chefs d’État et les chefs militaires des deux côtés de l’Atlantique. En 2009, le Conseil a accueilli le premier grand discours aux États-Unis de l’ancien secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen, qui a abordé des questions telles que la mission de l’OTAN dans la guerre en Afghanistan, la coopération de l’OTAN avec la Russie et la relation transatlantique au sens large. Le Conseil organise des événements avec des chefs d’État et de gouvernement actuels, notamment l’ancien président géorgien Mikhail Saakashvili, le Premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk et l’ancien président letton Vaira Vike-Freiberga.

Le Centre for International Security de Brent Scowcroft organise des événements connus sous le nom de Commanders Series, où des chefs militaires américains et européens sont invités à parler des conflits d’intérêts au sein de la communauté atlantique. La série des commandants a mis en vedette des chefs militaires américains tels que l’ancien général George Casey et l’ancien amiral Timothy Keating et des chefs européens tels que l’ancien chef d’état-major de la défense française, le général Jean-Louis Jorgelin, et le lieutenant-général néerlandais Ton van Loon, qui ont parlé de la guerre en Irak, de la guerre en Afghanistan et des menaces pour la sécurité en Asie et en Afrique.

