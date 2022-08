Kherson : La « grande contre-attaque ukrainienne » se termine en carnage humain et matériel

- plus de 1 200 militaires ukrainiens tués

Si les pertes humaines et en matériel ne sont pas connues côté russe, celles des ukrainiens le sont :

Le ministère de la Défense a chiffré les pertes des forces armées ukrainiennes lors de l’offensive ratée de l’Ukraine près de Kherson. Les troupes ukrainiennes ont tenté une offensive dans les régions de Mykolaïv et Kherson, en conséquence, les unités des FAU ont subi de lourdes pertes, a déclaré le ministère russe de la Défense aux journalistes.

« Aujourd’hui, pendant la journée, sur les instructions directes de Zelensky, les troupes ukrainiennes ont tenté une offensive dans les régions de Mykolaïv et de Kherson dans trois directions. En raison de la défense active du groupement de troupes russes, les unités des FAU ont subi de lourdes pertes », rapporte TASS.

Le ministère a ajouté que « les pertes en hommes de l’ennemi se sont élevées à plus de 560 militaires, une autre tentative d’actions offensives menée par l’ennemi a échoué lamentablement ».

Selon le ministère de la Défense, les forces armées russes ont détruit 26 chars ukrainiens, 23 véhicules de combat d’infanterie, neuf autres véhicules de combat blindés, abattu deux avions d’attaque Su-25.

Plus tôt ce lundi, le chef adjoint de l’administration de la région de Kherson, Kirill Stremousov, a déclaré : Les FAU ont bombardé plusieurs localités de la région de Kherson depuis dimanche soir. Des écoles, des infrastructures sociales ont été détruites, des bâtiments résidentiels ont été endommagés, a confirmé le responsable. Mais il n’est pas question d’une offensive des FAU sur Kherson dans les déclarations dans les médias ukrainiens – « c’est une sorte d’illusion, un film », a souligné Stremousov.

Comme l’a rapporté à son tour le chef du district de Kakhovsky, Vladimir Leontiev, les FAU ont infligé plus de 10 frappes de missiles sur Novaya Kakhovka, y compris sur des bâtiments résidentiels et des écoles. Certaines frappes ont été effectuées à partir de HIMARS ; des bâtiments résidentiels et une école ont été endommagés, a déclaré le chef du district.

L’aviation, les troupes de missiles et l’artillerie ont frappé neuf points de contrôle des Forces armées de l’Ukraine au cours de la journée, y compris sur le territoire de la région de Mykolaïv, a déclaré lundi le représentant officiel du ministère russe de la Défense, le lieutenant général Igor Konashenkov.

Addendum 1 : voici comment CNN a rapporté ce dernier désastre « Une source militaire a confié à CNN que les troupes ukrainiennes ont repris 4 villages dans le sud occupé par les russes, « . Non, ce n’est pas une blague, cliquez sur le lien ci-dessus et voyez par vous-même.

Addendum2 : carte de la situation actuelle

source : The Saker

traduction Wayan, relu par Hervé, pour Le Saker Francophone