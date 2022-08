La NASA partage le son étrange d'un trou noir

Au mois de mai dernier, la NASA nous partageait la première preuve en image d'un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie, mais aussi une première ébauche du son de l'un d'entre eux. Aujourd'hui, l'agence spatiale revient avec un son amplifié et mélangé afin de mieux l'entendre. Le résultat est plutôt terrifiant.





« L'idée reçue selon laquelle il n'y a pas de son dans l'espace trouve son origine dans le fait que l'espace est principalement un vide, dans lequel les ondes sonores ne peuvent pas se déplacer », a tweeté la NASA dimanche. « Mais un amas de galaxies contient tellement de gaz que nous avons capté un son réel. Nous l'avons amplifié et mélangé à d'autres données pour entendre un trou noir. »



Le son du trou noir est plutôt fantomatique. Il provient d'ondes sonores réelles émises par l'énorme trou noir situé au centre de l'amas de galaxies Perseus, à plus de 200 millions d'années-lumière. La NASA a traité le son pour que l'oreille humaine puisse l'entendre.



L'observatoire Chandra X-ray de la NASA a publié le clip sonore en mai dernier, lors de la semaine des trous noirs. L'agence spatiale l'a partagé au monde entier via Twitter et a immédiatement suscité de vives réactions. De nombreux internautes ont déclaré que le bruit du trou noir correspondait exactement à ce qu'ils attendaient: inquiétant. "Quelque part, vous saviez qu'un trou noir ressemblerait à des fantômes terrifiants plutôt qu'à de douces vagues", a déclaré un utilisateur du réseau social. "Quand on écoute le son du trou noir, on dirait des centaines d'âmes torturées traînées sous une mare de feu", a tweeté un autre. Quelqu'un a également semblé reconnaître "Echoes" de Pink Floyd, et un autre mélomane a plaisanté en disant qu'il s'agissait d'une nouvelle œuvre de l'Islandaise Björk.