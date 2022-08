La Russie en Afrique : Connecter les continents avec le soft power

Alors que la communauté transatlantique suit loyalement la directive de couper les liens avec la Russie – malgré le contrecoup économique sur leurs propres citoyens – d’autres nations, dont la plupart des pays d’Asie et d’Afrique, ne paraissent pas prendre cet appel très au sérieux.

Le 19 juillet, le président russe Vladimir Poutine a mené une réunion trilatérale fructueuse avec ses homologues iranien et turc à Téhéran, qui a démontré un certain degré de cohérence dans les programmes de politique étrangère des trois puissances stratégiques (dont un membre de l’OTAN relativement rebelle).

Poutine a fait suivre cette réunion tripartite d’un important appel téléphonique deux jours plus tard avec le prince héritier d’Arabie Saoudite, quelques jours seulement après que Biden ait mis fin à sa mission infructueuse dans le royaume.

Peu après, le ministre russe des Affaires Etrangères, Sergei Lavrov, a entamé une tournée diplomatique de quatre jours dans les pays africains, en commençant par l’Égypte le 24 juillet, suivie de visites en République démocratique du Congo, en Ouganda et en Éthiopie. Ces voyages ont préparé le terrain pour le deuxième sommet russo-africainqui se tiendra plus tard cette année à Addis-Abeba.

En plus de rassurer les partenaires africains sur les livraisons garanties de blé russe et ukrainien et d’autres marchandises dont le continent a désespérément besoin, la tournée de M. Lavrov a permis de définir une vaste stratégie de développement de l’Afrique et de l’Asie du Sud-Ouest qui verra la création de vastes zones de libre-échange pour faciliter l’extension de la Nouvelle route de la soie et des couloirs de transport nord-sud, financés par l’ordre occidental en faillite. Il convient de noter que 40 des 55 États africains (y compris l’Union africaine) ont signé des protocoles d’accord avec l’initiative chinoise « Belt and Road » (BRI), rejoignant ainsi 20Etats Arabes.

Lavrov et la Ligue Arabe

Au cours de la première phase de son voyage, M. Lavrov a été chaleureusement accueilli par les représentants permanents de 23 nations au siège de la Ligue arabe au Caire, où un large éventail de questions portant sur l’alimentation, l’économie, la diplomatie et la sécurité ont été abordées. Lors de son discours devant la Ligue arabe, qui peut être écouté ici dans son intégralité, M. Lavrov a déclaré :

« Nous sommes au début d’une nouvelle ère, qui serait un mouvement vers un véritable multilatéralisme, et non vers le multilatéralisme que l’Occident tente d’imposer sur la base du rôle exceptionnel de la civilisation occidentale dans le monde moderne. Le monde est bien plus riche que la seule civilisation occidentale. Qui, sinon un grand nombre d’entre vous représentant les civilisations anciennes, devrait le savoir ? Et je pense que le mouvement est inarrêtable. Essayer de le mettre en pause, c’est aller à l’encontre du processus objectif de l’histoire. Cela ne ferait que retarder pour un certain temps la formation éventuelle du véritable monde démocratique multipolaire. »

Zones économiques spéciales et nouvelles zones de libre-échange

L’Égypte est considérée par la Russie comme une passerelle vers l’Afrique reliant les mondes ouest-asiatique, africain et européen. Ces dernières années, Moscou a travaillé sans relâche pour assurer une relation stratégique avec Le Caire sur une multitude de niveaux, qui joueront un rôle de plus en plus important dans la bataille à venir.

L’Égypte a notamment signé un certain nombre d’accords avec la Russie en vue de la création de zones économiques spéciales (ZES), dont la plus importante se trouve à Port Saïd, où des pièces automobiles seront produites dans une zone de 7,23 kilomètres carrés située à l’extrémité du canal de Suez. Ces ZES (que la Russie a également créées au Mozambique et en Namibie) présentent plusieurs avantages stratégiques et économiques.

Tout d’abord, elles permettent de contourner les sanctions européennes, qui empêchent les entreprises automobiles européennes de fournir la Russie, en envoyant les véhicules dans les ZES africaines où ils sont assemblés et envoyés sous forme de produits finis en Russie.

Deuxièmement, ils incitent à réduire les coûts de la main-d’œuvre. Et enfin, ils facilitent une stimulation plus large de l’essor industriel africain, longtemps handicapé par les financiers occidentaux qui préfèrent garder l’Afrique pauvre, en guerre, et donc plus facilement exploitable.

La dé-dollarisation de l’Afrique

Un élément majeur de cette stratégie est la mise en œuvre réussie de l’accord de libre-échange African Continental Free Trade Area (AfCFTA), qui est entré en vigueur en janvier 2021. Jusqu’à récemment, l’absence de normes économiques, combinée au manque d’infrastructures viables, a maintenu l’Afrique en guerre contre elle-même.

Tout cela a changé avec l’AfCFTA, qui a éliminé 95 % des droits de douane sur le commerce interafricain. En outre, un passeport unifié pour les voyages entre les nations africaines a également été établi dans le cadre de l’Agenda 2063 pour le développement de l’Afrique.

Dans le prolongement des systèmes de paiement alt-SWIFT mis en place par la Russie et la Chine, il convient de noter qu’à compter du 13 janvier 2022, un système panafricain de paiement et de règlementa été créé pour permettre aux nations africaines de régler leurs balances commerciales en monnaie locale plutôt qu’en dollars US.

Pour en revenir à l’Égypte, la ZES parrainée par la Russie et la Chine à Port Saïd deviendra le point le plus concentré d’approvisionnement unifié pour les marchandises produites dans toute l’Afrique et destinées à l’exportation vers la Russie – ainsi que pour les marchandises russes (notamment le blé) vers l’Afrique.

L’Égypte en est aux dernières étapes de la négociation d’un accord de libre-échange entre l’Union Economique Egyptienne et l’Eurasie (dont l’élaboration a duré sept ans). Elle a également fait part de son intention de rejoindre les BRICS (avec l’Arabie Saoudite et la Turquie) le 14 juin dernier. En 2021, l’Égypte est devenue un membre à part entière de la Banque de développement des BRICS.

Du point de vue du développement économique physique, Moscou a fait savoir à toutes les nations africaines que l’accès à l’énergie nucléaire avancée produite par Rosatom (le géant nucléaire d’État russe) sera une priorité absolue. Cela est d’autant plus important que les puissances occidentales ont essentiellement interdit la technologie nucléaire à l’Afrique « noire » pendant des générations dans le cadre d’une politique d’apartheid technologique.

Une renaissance ferroviaire africaine progresse

En ce qui concerne les transports et la connectivité, l’Égypte a entamé la construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse de 1 000 km reliant la Méditerranée et la mer Rouge. Cette ligne part d’Ain Sokhna, sur le golfe de Suez, à l’est, traverse la nouvelle capitale administrative (construite avec l’aide de la Chine, à 45 km à l’est du Caire) et aboutit au port d’El Alamin, sur la Méditerranée.

D’autres étapes de ce développement verront le principal port de la mer Rouge connecté à Alexandrie et au port de Matrouh Gargoub, suivi par une connexion entre les villes de Hurghada et Safaga avec Qena et Luxor. La dernière phase verra la connexion de la ville de Six Octobre avec Louxor et Assouan.

Bien qu’il s’agisse de l’un des rares projets ferroviaires au monde à ne pas être directement financé par la Chine, la Russie fournit les wagons tandis que les compagnies ferroviaires allemandes et égyptiennes construisent les lignes. Une fois achevé, ce système réduira de moitié le temps de trajet et diminuera d’au moins 15 % le trafic de marchandises congestionné du canal de Suez.

Un accord portant sur la construction du chemin de fer égypto-soudanais de 570 km, longtemps attendu, proposé pour la première fois en 2010, a finalement été signé en avril 2021 et sera construit par des entreprises égyptiennes et koweïtiennes.

Cette ligne ferroviaire reliera Assouan, en Égypte, à Wadi Halfa, au Soudan, et permettra le transport de passagers et de marchandises, ce qui stimulera la croissance industrielle des deux pays. Bien que les plans de construction d’un chemin de fer égypto-soudanais beaucoup plus étendu de 6000 km 6 000 km étaient à l’ordre du jour en 2019, le coup d’État qui a renversé l’ancien président Omar el-Béchir a gelé cette initiative. Il n’y a aucune raison pour que ce programme plus audacieux ne puisse pas être relancé si des mécanismes de financement sur le modèle chinois étaient adoptés par l’Union africaine dans la période à venir.

Malgré les tensions provoquées par le barrage éthiopien de la Grande Renaissance (GERD), dont les gouvernements soudanais et égyptien craignent irrationnellement qu’il réduise leur disponibilité en eau, la coopération pour l’intégration de l’Afrique de l’Est progresse rapidement.

Le fer de lance de cette dynamique positive de coopération entre l’Éthiopie et ses voisins du nord est une nouvelle voie ferrée à écartement standard de 1 522 km reliant Addis-Abeba, Khartoum et le port du Soudan sur la mer Rouge.

Depuis le coup d’État, le Soudan a vu la mise en œuvre d’un programme ferroviaire de 640 millions, dont la majorité du financement provient de la société chinoise State Construction Engineering, de la Banque Africaine de Développement et de plusieurs entreprises du golfe Persique. Cette initiative permettra non seulement de réhabiliter le réseau ferroviaire soudanais de 4725 km (dont la moitié est tombée en désuétude totale), mais aussi de relier le port du Soudan au Darfour et, de là, au Tchad à l’ouest.