Le responsable de la commission des origines du COVID-19 du Lancet est « convaincu » que le virus est sorti d’un laboratoire

Le responsable de la commission des origines du COVID-19 de la prestigieuse revue scientifique The Lancet est « convaincu » que le virus est sorti d’un laboratoire et affirme qu’une véritable enquête est bloquée.

Le professeur Jeffrey Sachs a déclaré à Current Affairs qu’il est « assez convaincu que le COVID-19 est issu de la biotechnologie des laboratoires américains » et a averti que les recherches en cours pourraient conduire à une nouvelle pandémie.

Sachs note que les scientifiques qui ont rejeté la théorie de la fuite en laboratoire l’ont fait « avant même d’avoir effectué la moindre recherche », ajoutant « ils créent un récit. Et ils nient l’hypothèse alternative sans l’examiner de près ».

Sachs fait référence à la recherche sur le « gain de fonction » et aux marqueurs génétiques trouvés dans le coronavirus SRAS-Cov-2 qui indiquent qu’il a été manipulé pour être plus mortel.

« Ce qui est intéressant, et inquiétant si je puis dire, c’est que la recherche qui était en cours très activement et qui était encouragée, consistait à insérer des sites de clivage de la furine dans des virus semblables à celui du SRAS pour voir ce qui se passerait. Oups ! » déclare Sachs.

« Ils ne cherchent pas », dit Sachs à propos des scientifiques qui rejettent la fuite du laboratoire, ajoutant : « Ils ne cessent de nous dire : ‘Regardez le marché, regardez le marché, regardez le marché !’ Mais ils n’abordent pas cette alternative. Ils ne regardent même pas les données. Ils ne posent même pas de questions. Et la vérité est que depuis le début, ils n’ont pas posé les vraies questions. »

Sachs qualifie en outre les efforts visant à détourner l’attention des recherches en laboratoire de « mauvaise orientation » et de « tour de passe-passe ».

« Il y a une énorme quantité de raisons de croire que cette recherche était en cours. Parce qu’il y a des articles publiés à ce sujet. Il y a des interviews à ce sujet. Il y a des propositions de recherche. Mais le NIH ne parle pas. Il ne demande rien. Et ces scientifiques n’ont jamais demandé non plus », affirme encore Sachs.

Il poursuit : « Depuis le tout premier jour, ils ont caché l’alternative. Et quand ils discutent de l’alternative, ils ne discutent pas du programme de recherche. Ils discutent d’hommes de paille à propos du laboratoire, et non du type de recherche qui était en cours, à savoir l’insertion de sites de clivage de la furine dans des virus semblables au SRAS, d’une manière qui aurait pu créer le SRAS-Cov-2. »