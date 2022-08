Les pompiers étrangers venus prêter main-forte en France ne sont pas soumis à la vaccination

Que vaut un pompier non-vacciné français par rapport à un pompier, allemand, grec ou roumain ? Eh bien pas grand-chose, puisque le pompier étranger non-vacciné peut venir sur le territoire français et éteindre un incendie, s’il a fait un test négatif. Avoir un test positif empêcherait d’éteindre un incendie ? Les 5 000 pompiers français volontaires non-vaccinés suspendus n’ont pas les mêmes droits que les étrangers, car même un simple test leur est refusé.

Les lois, votées par des députés non vaccinés, interdisent à des pompiers non vaccinés d’éteindre les incendies ! Sur l’échelle de l’absurdité et de la discrimination, le gouvernement Macron vient d’atteindre un niveau exponentiel. Conclusion : les 5 000 pompiers français non-vaccinés ont moins de droits que les étrangers non-vaccinés pour éteindre un incendie sur le sol français.

Explication lors de l’Heure des Pros du 15 août 2022 avec l’avocat Pierre Gentillet face au commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la sécurité civile.

Voir l’émission entièrement :