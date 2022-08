Les révélations des assurances décès sur les effets indésirables des injections Covid se multiplient

Source : gellerreport

D’autres compagnies comme Prudential et Northwestern Mutual afficheraient également des augmentations significatives – des hausses beaucoup plus importantes en 2021 qu’en 2020, indiquant que les injections étaient pires que la maladie – bien pires.

Pourquoi les autres assureurs ne rendent-ils pas publique l’information sur la mortalité de 2021 ?

C’est une vraie question parce que de grands groupes d’assurances ne communiquent effectivement pas sur le sujet. Est-ce pour des raisons politiques et d’image ? Il est certain que l’affichage de données montrant une augmentation très significative des décès après la vaccination mettrait directement en cause les gouvernements, l’industrie pharmaceutique, les médias, le corpus médical et finalement toute la troïka dominante et complice sans laquelle il ne serait plus possible de faire du business. Le silence est donc une politique de collaboration.

Malgré tout l’assurance vie se porte bien. Il faut savoir que l’année 2021 a connu une hausse remarquable de 24,5% par rapport à 2020 qui avait été marquée par un recul important à cause de la crise sanitaire du Covid (164 milliards en 2021, 132 milliards en 2020 et 162 milliards en 2019). Au premier semestre 2022, l’assurance vie enregistre un record depuis 2010 avec une collecte de 12,1 milliards d’euros, la crise a donc aussi des effets inattendus et positifs pour le secteur.

Le manque de transparence sur ces sujets est couvert par nos dirigeants et les médias subventionnés. Et les sociétés d’assurance qui ont perdu de l’argent en 2021, augmentent le montant des primes de leurs clients. Ce que la Lincoln National a également fait (+4%) pour éponger une perte de 41 millions de dollars sur l’activité de protection collective (par ailleurs également compensée par une hausse de l’activité générale en 2021).

Laurent Aventin