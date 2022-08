Quelles sont les nations les plus perturbées par le blocus commercial de la Chine à Taïwan ?

Comme le montre Florian Zandt de Statista dans le graphique ci-dessous, basé sur les données Comtrade de l’ONU, 62 % du volume total des échanges commerciaux des États-Unis avec Taïwan provenaient des importations de l’État insulaire en 2021. La majorité de ces biens relèvent du secteur informatique et électronique, des entreprises comme Apple, Qualcomm et NVIDIA s’appuyant sur des puces fabriquées dans les fonderies de semi-conducteurs à grande échelle de Taïwan. Outre la guerre en Ukraine et l’impact de la pandémie de coronavirus, l’interdiction du sable par la Chine pourrait devenir un autre facteur aggravant de la pénurie actuelle de puces.

L’Allemagne, l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Arabie saoudite et le Japon sont les principaux partenaires commerciaux de Taïwan en Europe, en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, au Moyen-Orient et en Océanie, respectivement. L’Allemagne et le Japon sont particulièrement dépendants de l’industrie de l’île, les exportations représentant 40 % des 21 milliards de dollars d’échanges avec le pays européen et 34 % du volume des échanges nippo-taïwanais, qui s’élève à 86 milliards de dollars.

La base des tensions entre la Chine et Taïwan est la question de l’indépendance, non résolue jusqu’à présent. Après la fin de la guerre civile chinoise en 1949, les derniers partisans du Kuomintang vaincu se sont retirés sur l’île. Une fois installés sur place, ils ont proclamé la République de Chine, tandis que la République populaire considère l’île, qui est aujourd’hui gouvernée démocratiquement, comme sa propre province.

Dans cette équation, le rôle des peuples indigènes de Taïwan, dont 16 sont officiellement reconnus comme des minorités ethniques, est largement ignoré. Après une longue histoire de colonisation par les Pays-Bas, l’Espagne, la Chine et le Japon, ils représentaient encore environ 2,4 % de la population en 2019.

