Retour sur les allégations de crimes de guerre russes en Ukraine: la maternité de Marioupol [1/2]

Pendant près de deux mois et demi, de mars à mai, le principal point de focalisation des médias sur la guerre en Ukraine se situait à Marioupol, la plus grande ville conquise par la coalition russe depuis le début de « l’opération spéciale ».

Alors que la ville était tenue par l’armée ukrainienne, notamment le régiment ultranationaliste Azov, plusieurs accusations de crimes de guerre ont été avancées contre les troupes russes.

La version ukrainienne

Le 9 mars 2022, la maternité de l’hôpital n° 3 de Marioupol, située en plein centre-ville, est bombardée, faisant officiellement 3 morts et 17 blessés, dont une fillette dont on ne dit pas l’âge, mais qui serait un nourrisson. Cela dit, seules deux femmes enceintes blessées sont photographiées. L’une d’elles, vue sur une civière (voir plus haut) et son bébé in utero n’ont pas survécu, d’après les autorités ukrainiennes. Deux autres personnes visiblement blessées apparaissent dans une vidéo dont une femme en blouse blanche qui se fait bander le crâne. On ne sait pas qui sont les autres victimes ; les informations sur le sujet restent vagues, même sur Wikipédia.

Selon la presse et les dirigeants ukrainiens et occidentaux, il s’agit d’un crime de guerre. Les titres des journaux sont le plus choquant possible : « Un hôpital pour enfants détruit », « Un hôpital pour enfants bombardé ». Le président Zelensky prétend que « des gens, des enfants sont sous les décombres », comme si le bâtiment s’était écroulé. Le chef de la police de Marioupol, Volodymir Nikulin affirme que « des femmes et des enfants étaient visés. C'est un crime de guerre sans justification ».