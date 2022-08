Retour sur les allégations de crimes de guerre russes en Ukraine: le théâtre de Marioupol [2/2]

Le 16 mars 2022, juste une semaine après le bombardement de la maternité, on annonce que le théâtre dramatique de Marioupol, où s’étaient réfugiés des centaines de femmes et d’enfants, a été détruit par une frappe aérienne russe. Le bilan est terrible. Après des premières déclarations officielles de la municipalité où on ne parlait que d’un blessé grave, on évoque ensuite plus de 300 morts. Ce chiffre annoncé en fait l’attaque contre des civils la plus meurtrière de toute la guerre. L’agence américaine Associated Press fera même plus tard état d’un bilan de 600 morts, mais qui est de la pure spéculation quand on lit l’article. Ce n’est pas grave, ça a fait les titres des journaux américains ou français.

Le théâtre a été détruit par une explosion en plein cœur. Si c’était une frappe aérienne, c’était un impact direct intentionnel, le plus probablement d’une arme de précision chirurgicale, donc apriori une munition qui coûte cher et qui exclue une erreur de tir. Le cas russe est aggravé par le fait que des inscriptions avaient été marquées au sol autour du théâtre avec la mention « enfants » en russe, afin que cela soit bien visible vu du ciel. Les Russes ne pouvaient donc pas ignorer qu’il y avait là des enfants. Et comme ils ont néanmoins bombardé le bâtiment, leur but était donc forcément de tuer des femmes et des enfants par centaines, comme à l’hôpital pour enfants, parce qu’ils sont très, très méchants, et que le but de l’invasion de l’Ukraine est de tuer des enfants, comme Bashar El-Assad en Syrie qui, lui, préférait les gazer. Ukrainiens et Anglo-saxons nous affirment que le but de l’invasion russe est d’ailleurs de commettre un génocide de la population ukrainienne, y compris celle jugée pro-russe du Donbass que les Russes disent pourtant venir protéger d’un génocide de l’armée ukrainienne. Voilà ce qu’on nous demande de croire. Un récit caricatural jusqu’à l’absurde !

Wikipédia, comme toute la presse occidentale, affirme que les Russes ont bombardé le théâtre. Ils citent néanmoins la version russe, mais en disant que ces derniers « accusent sans preuves » le régiment Azov d’avoir planifié et exécuté un attentat. Mais où sont les « preuves » pour blâmer la Russie ?

Encore une fois, cui bono ?

Quel intérêt militaire, tactique, stratégique, médiatique les Russes avaient-ils de bombarder un bâtiment culturel pour tuer des femmes et des enfants, qui plus est, dans une ville censée être majoritairement peuplée de pro-russes ? Le simple fait de se poser cette question de pure logique suffit à avoir de sérieux doutes quant à la crédibilité de ce qu’on nous présente.

De l’autre côté, Kiev a trouvé là une autre occasion de blâmer la Russie des crimes les plus abominables, pour à nouveau réclamer une zone d’exclusion aérienne, plus d’armes et plus de sanctions. À qui profite le crime ?

Le contre-argument serait de ne pas pouvoir imaginer que des êtres humains, surtout les gentils, les victimes, les Ukrainiens défenseurs de la démocratie, pourraient concevoir et mettre en œuvre des stratagèmes aussi cruels et pervers, jusqu’à tuer leurs propres populations pour un gain médiatique. C’est mal connaitre l’Ukraine.

Le précédent de Maïdan

Quand on sait que le massacre de Maïdan des 19 et 20 février 2014 est un coup monté par les opposants pro-occidentaux pour blâmer la police du président pro-russe Yanukovitch, on sait que tout est possible. Le professeur Ivan Katchanovski, de l’université d’Ottawa, a démontré dans une impressionnante thèse de 72 pages que la majorité des 100 victimes de Maïdan, appelée « the heavenly 100 », des victimes quasiment canonisées dont les portraits sont toujours affichés à Kiev, ont été en fait abattues à partir d’immeubles contrôlés par l’opposition, notamment par le parti politique d’inspiration néo-nazie Svodoba, ou encore Pravyi Sektor, un parti d’extrême-droite radicale. D’autres preuves ont depuis été récoltées depuis sa thèse initiale, le tout dans l’occultation totale, complice et coupable des médias occidentaux.

Azov, créé par des néo-nazis assumés

Ce sont des gens du même type de profil que Svoboda et Pravyi Sektor, dont beaucoup de néo-nazis assumés, qui ont ensuite créé le Bataillon Azov en mai 2014. Leurs premiers faits d’armes ont été d’enlever et de torturer des gens à Marioupol. Quand ils ont été intégrés dans la garde nationale ukrainienne quelques mois plus tard, ils ont mis un peu d’eau dans leur vin. Mais leur instinct de violence punitive a perduré. Il serait peut-être excessif de parler de régime de terreur à Marioupol Mais il y avait un peu de ça, notamment à l'encontre les pro-Russes. Régulièrement, dans les années qui ont suivi, des soldats d’Azov étaient impliqués dans des meurtres et des violences contre des civils à Marioupol. Ici, un homme tué d’un coup de couteau à la sortie d’une discothèque, là, un autre tabassé à mort pour avoir vendu de la drogue. Selon une source internationale confidentielle, on comptait en 2017, treize soldats ukrainiens en détention provisoire pour meurtre dans la maison d’arrêt à Marioupol, sans parler des autres crimes moins graves. La plupart appartenaient aux anciens bataillons de volontaires, dont Azov, ou encore Donbass ou Aidar. Seuls certains cas avaient été traités par les médias. Le seul procès que je connaisse qui a été à son terme fut celui de l’assassin de la discothèque, qui fut acquitté faute de preuves, tous les témoins s’étant désistés. Quand ce n’était pas directement Azov, c’était leur branche politique, le Corps national, fondé par le premier chef militaire d’Azov, Andrei Biletski, qui semblait impliqué dans les violences. Suite au saccage d’une salle de spectacle où un concert allait être organisé par une association de défense des droits LGBT, qui fit quatre blessés (de mémoire en août 2018), un chef haut placé de la police locale avait avoué à un de mes collègues que si c’était le Corps national qui était responsable (et des indices allaient dans ce sens), ils ne pourraient rien faire. Il était notoire à l’époque qu’Azov et le Corps national était sous la protection personnelle du puissant ministre de l’Intérieur en place depuis Maïdan, Arsen Avakov. Des violences de rues étaient aussi régulièrement commises contre le parti politique jugé pro-russe, le Bloc d’opposition, majoritaire dans le Donbass, sans que l’on sache qui était impliqué.

Il était aussi notoire pour la plupart des observateurs internationaux déployés dans le Donbass que l’essentiel des militaires ukrainiens, surtout ceux venant de l’ouest de l’Ukraine, ne portaient pas dans leur cœur, la population du Donbass, dont ils étaient très méfiants, les considérant comme des séparatistes et des traitres en puissance. Je ne compte plus les plaintes pour harcèlement de la population aux check-points.

Connaissant tout ce contexte, il n’est donc pas du tout difficile de concevoir pour moi que des éléments d’Azov aient pu non seulement imaginer, mais aussi mettre en œuvre un attentat sous faux drapeau aux répercussions médiatiques mondiales. Il suffisait de n’impliquer qu’une poignée de personnes. Quand on a déjà sacrifié des dizaines de militants acquis à sa cause pour opérer un coup d’État, on peut sacrifier des dizaines de femmes et d’enfants qui sont pour l’essentiel des traitres en puissance. D’un point de vue purement pratique et cynique, dans les deux cas, quand on n’a aucune morale et que l'on est mû par la haine de l’autre, ça peut se justifier, d’autant plus en temps de guerre où les barrières morales explosent. Du reste, depuis le début du conflit, la Russie accuse régulièrement l’armée ukrainienne d’utiliser les civils comme boucliers humains. De nombreuses vidéos et de nombreux témoignages, tous ignorés en Occident, ont été publiés sur les réseaux sociaux, montrant ou décrivant des soldats ukrainiens tirant sur des civils qui tentaient de fuir Marioupol. Deux membres d’Azov viennent même d’être condamnés à mort en RPD pour avoir tiré sur des civils à partir de leur blindé avec cette vidéo, qui a été utilisée comme preuve contre eux. Cela dit, il n’est pas clair qu’ils étaient conscients de tirer sur des civils, car les choses vont très vite et l’équipage semble stressé. Le brouillard de la guerre !

La politique de la terre brûlée

Une autre possible motivation des nationalistes ukrainiens dans le fait de détruire ce théâtre est que, sachant que la ville serait sans doute perdue, autant en détruire le plus possible pour que les séparatistes ne récupèrent que des ruines. La résistance acharnée qu’ils ont menée, immeuble par immeuble, n’était pas seulement vaine, elle ne pouvait que mener à la destruction d’un maximum d’infrastructures, la coalition russe étant déterminée quant à elle à prendre la ville qu’ils avaient encerclée. Et in fine, c’est l’attaquant qui est blâmé et pas le défenseur. Le théâtre était un des plus beaux bâtiments de la ville, un des plus iconiques. Aucun membre de la RPD n’aurait pu vouloir le détruire. Mais pour un nationaliste de l’ouest qui méprise le Donbass, sa destruction pouvait être vue comme une sorte de vengeance. Et si on peut en plus faire accuser l’ennemi du crime, on fait coup double.

Du reste, ce type d’attitude destructrice se serait manifesté par la suite en d’autres endroits, notamment à Svyatogorsk, où, selon les Russes et le maire, des témoins ont accusé les troupes ukrainiennes d’avoir volontairement mis le feu le 4 juin à une magnifique église en bois, avant de battre en retraite. Mais le pouvoir ukrainien a accusé les Russes d’avoir bombardé cette église, qui, précision utile, dépendait du Patriarcat de Moscou. Les Russes ont répondu qu’ils ne s’attaquaient pas aux édifices religieux et que l’accusation était contraire au bon sens.

Auparavant, à Volnovakha, des habitants ont déclaré avoir vu des chars ukrainiens tirer sans raison dans les maisons avant de se retirer de la ville comme pour ne laisser que des ruines derrière eux et punir les habitants d’être pro-russes. Plus récemment, des pro-Russes ont accusé l’armée ukrainienne d’incendier volontairement les champs de blé dans la région de Kherson (et inversement sauf que le blogueur/politicien ukrainien en exil a montré une vidéo de lance-roquettes multiples ukrainiens tirant, positionnés au milieu de champs de blé) ou de balancer des bombes au phosphore blanc dans les forêts entourant Slovyansk. On a encore des témoignages/allégations à Popasna ou Volcheyarovka de puits pollués au diesel par des soldats ukrainiens en retraite.

Rencontre avec un soldat de la RPD originaire de Marioupol

Mon expérience du pays m’amène à douter fortement que les Russes et surtout leurs alliés locaux soient capables de tels crimes. Un jour, dans un village, le long de la ligne de front, côté séparatiste, un soldat est venu vers nous. Un foulard militaire masquait son visage, pour qu'on ne le reconnaisse pas, nous disait-il. Le village martyr où nous étions était régulièrement bombardé par l’armée ukrainienne. L’épicerie même où la conversation a eu lieu fut atteinte à deux reprises par des obus d’artillerie. L’homme qui s’était présenté comme un lieutenant avait voulu exprimer sa colère. Il nous a dit qu’à l’origine, il appartenait à l’armée ukrainienne. Mais qu’il avait décidé de rejoindre la milice de la RPD pour défendre sa terre après le coup d’État de Maïdan. Il avait rajouté qu’il était de Marioupol et qu’il avait laissé derrière lui femme, enfants et parents. Il souhaitait pouvoir y retourner un jour, mais à ce moment-là, les probabilités paraissaient faibles. La ligne de front les séparait. Face aux bombardements des villages de la RPD, il était aussi excédé et avait des envies de vengeance. Mais il enchainait ensuite en nous demandant. « Croyez-vous que j’ai envie de bombarder Marioupol ? Là, où vit ma famille ? » Et sur ces mots, il se retira.

Alors quand j’entends que l’armée russe cherche à tuer les femmes et les enfants du Donbass, je repense à cet homme et à tant d’autres comme lui.