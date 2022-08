Salman Rushdie poignardé : ce que l'on sait de l'attaque contre l'écrivain

Un symbole malgré lui de la liberté d'expression à nouveau pris pour cible. L'auteur américano-britannique Salman Rushdie a été poignardé vendredi sur scène lors d'une conférence littéraire près de New York. Son ouvrage controversé Les Versets sataniques avait entraîné à son encontre une fatwa de l'ancien Guide suprême iranien, l'ayatollah Khomeiny, en 1989. Voici ce que l'on sait à ce stade de cette attaque.

Salman Rushdie, 75 ans, a été poignardé au cou et à l'abdomen alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole sur scène, dans un amphithéâtre de Chautauqua, dans l'ouest de l'État de New York, tout près du lac Erié qui sépare les États-Unis du Canada. "Un suspect s'est précipité sur la scène (d'un amphithéâtre) et a attaqué Rushdie et un intervieweur. Rushdie souffrait d'une apparente blessure au cou après avoir été poignardé et a été transporté à l'hôpital par hélicoptère.", a affirmé la police de l'État de New York (NYSP).

"Il a été opéré en urgence", a indiqué sur Twitter son agent Andrew Wylie qui a promis de donner régulièrement des nouvelles de l'intellectuel qui vit à New York depuis quelques années. "Salman va probablement perdre un œil; les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie", a-t-il ajouté, en précisant que Rushdie avait été placé sous respirateur artificiel.