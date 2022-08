Taïwan : la Chine décide finalement de poursuivre ses manoeuvres militaires autour de Taiwan

L'armée chinoise a annoncé, lundi 8 août, la poursuite d'exercices militaires près de Taïwan, toujours pour protester contre la visite sur l'île de l'élue américaine Nancy Pelosi. Pékin avait débuté jeudi, au lendemain du départ de Taipei de la présidente de la Chambre des représentants, des manœuvres "à tir réel" dans six larges zones tout autour de Taïwan.

Les exercices organisés dans cette configuration devaient s'achever dimanche midi, selon l'administration chinoise de la sûreté maritime. Mais des manœuvres étaient encore en cours lundi. "L'Armée populaire de libération (...) continue de mener des exercices pratiques interarmées dans l'espace maritime et aérien autour de Taïwan, en se concentrant sur des opérations conjointes anti-sous-marins et d'assaut en mer", a précisé dans un communiqué le commandement du théâtre d'opération Est.

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, avait dénoncé la "disproportion totale" de la réaction chinoise et notamment de ces manœuvres, lors desquelles la Chine a tiré des missiles. Après des critiques du G7 et des Etats-Unis, il avait publié avec ses homologues japonais et australien un communiqué conjoint appelant Pékin à stopper ces exercices militaires.

