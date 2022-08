Trump « pulvérise » tous les records de collecte de fonds après la descente du FBI à Mar-a-Lago

L’ex président Donald Trump a pulvérisé les levées de fonds après la descente du FBI à Mar-a-Lago, selon son fils Eric.

« Breaking : DonaldJTrump.com pulvérise tous les records de collecte de fonds et on me dit qu’il a recueilli plus d’argent au cours des dernières 24 heures que jamais auparavant dans l’histoire récente ! Le peuple américain est [en colère] ! » a écrit Eric Trump sur Truth Social

Le deuxième fils aîné de l’ancien président n’a pas précisé le montant collecté au cours des deux derniers jours.

