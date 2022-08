Un jour mec, un jour meuf: Les Allemands pourront légalement changer de genre une fois par an

En vertu d’une nouvelle loi, les Allemands pourront changer de genre et de prénom sans devoir subir d’intervention chirurgicale une fois par an, tous les ans si nécessaire.

La loi sur l’autodétermination permettra aux personnes transgenres, intersexes et non binaires de changer de sexe à volonté en se rendant simplement dans un bureau d’état civil et en signant un papier.

La nécessité de présenter un rapport médical ou d’obtenir l’avis d’un expert dans le cadre d’une procédure judiciaire a été éliminée par la nouvelle législation, qui devrait être adoptée par le Parlement avant que les membres du Bundestag ne partent en vacances.

« Pour les personnes handicapées, la loi est humiliante. Nous allons enfin la remplacer par une loi moderne d’autodétermination. La loi d’autodétermination améliorera la vie des personnes transgenres et reconnaîtra la diversité des genres », a déclaré la ministre de la Famille, Lisa Paus. « Dans de nombreux domaines, la société est plus en avance sur la législation. En tant que gouvernement, nous avons décidé de créer un cadre juridique pour une société ouverte, diverse et moderne », a-t-elle ajouté.

La loi codifie officiellement la dysphorie de genre, une maladie mentale, comme étant un droit fondamental, la condition ayant été précédemment traitée (correctement) comme une maladie.

« Une majorité modérée d’Allemands, 46 %, approuve les projets du gouvernement, tandis que 41 % des personnes interrogées rejettent la loi, selon un sondage représentatif de l’institut YouGov », rapporte Remix News.

La seule forte opposition à la nouvelle loi vient des groupes féministes qui craignent que les femmes soient effacées et du parti de droite AfD.

Selon Stephan Brandner de l’AfD, la loi « n’a rien à voir avec la liberté mais est l’expression d’un déni flagrant de la réalité. En biologie, les lois ne peuvent pas simplement être ignorées ».