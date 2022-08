Un représentant des Verts demande aux Allemands d’utiliser des gants de toilette au lieu de prendre des douches

Un haut responsable du Parti vert a suscité la controverse en suggérant aux Allemands d’utiliser des gants de toilette au lieu de prendre des douches, ainsi que d’acheter des systèmes de chauffage écologiques coûteux et inabordables pour le commun des mortels.

Les commentaires ont été faits par le Premier ministre du Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann, en réponse à la crise énergétique, qui sera exacerbée cet hiver en raison des pénuries de gaz causées par la guerre en Ukraine.

« Même le gant de toilette est une invention utile », a déclaré le politicien vert à Südwest-Presse.

Se vantant de ses propres références écologiques, Kretschmann a déclaré : « J’ai une voiture électrique, j’ai une énorme installation photovoltaïque sur le toit. »

Le système de chauffage à granulés que Kretschmann utilise dans sa maison coûte jusqu’à 21 000 euros et plus, un chiffre totalement irréaliste pour les Allemands qui ont déjà du mal à payer leurs factures d’énergie.

Remix News a expliqué le coût environnemental réel de la soi-disant solution de Kretschmann.

« Le magazine Wired rapporte que ces appareils utilisent principalement des granulés de bois provenant des forêts du sud-est des États-Unis. Ils sont ensuite expédiés à l’autre bout du monde à des particuliers comme Kretschmann, malgré le fait que de nombreux scientifiques affirment que ces granulés sont tout aussi polluants que le charbon. »

« Bien qu’ils proviennent d’une ressource renouvelable, les forêts sont coupées à travers les États-Unis pour fabriquer cette ressource, et selon Greenpeace, cette pratique détruit la biodiversité et ruine des écosystèmes entiers. Les scientifiques estiment qu’il faut entre 44 et plus de 100 ans pour que ces forêts repoussent, et pour ceux qui s’inquiètent du changement climatique, ils affirment que cette destruction des forêts naturelles aura un coût incommensurable pour la planète. »