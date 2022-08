Une note de BCA Research estime à 20% le risque d’une guerre entre les États-Unis, la Chine et la Russie

« Notre monde joue à la roulette russe avec un revolver à 5 balles. »



Six mois après l'invasion de la guerre en Ukraine, une guerre planétaire n'est plus un sujet tabou et impensable pour les marchés. Un embrasement pourrait naître des conflits ukrainiens, taïwanais et iranien. BCA Research évalue à 20 % le risque d'un affrontement entre les Etats-Unis, la Chine et la Russie.

La guerre froide a rarement été aussi chaude. Un courtier voit grandir le risque d'une troisième guerre mondiale. « Le monde joue à la roulette russe avec un revolver à 5 balles » constate dans une note de recherche Matt Gertken, responsable de la stratégie géopolitique de BCA Research. Il a élargi son approche de l'investissement et de la prévision pour y intégrer des risques difficiles à appréhender comme ceux relatifs aux guerres et relations internationales.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il estime que la probabilité d'une troisième guerre mondiale a été multipliée par deux. Il la définit comme une confrontation directe entre les Etats-Unis et la Russie ou la Chine, voire les deux puissances à la fois.

Lire plus : LES ECHOS (payant)