Une probable "planète-océan" a été observée à 100 années-lumière

L'exoplanète TOI-1452 b est l'une des meilleures candidates au titre de « planète océan » que l'on connaisse. Elle représente une cible de choix pour le télescope spatial James-Webb car elle est située à seulement 100 années-lumière du Système solaire. On se souvient de l'événement qu'a représenté la première photo d'un système exoplanétaire en 2008. Il s'agissait de l'imagerie des exoplanètes en mouvement autour de l'étoile HR 8799 prise par les astronomes québécois René Doyon, David Lafrenière et Christian Marois. Aujourd'hui, c'est Charles Cadieux, un doctorant de l'Université de Montréal, membre de l'Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx) qui fait parler de lui avec l'équipe internationale qu'il a dirigée et qui publie aujourd'hui un article dans la célèbre revue Astronomical Journal.

Représentation de l'exoplanète TOI-1452 b, une petite planète potentiellement recouverte d'eau révélée par une équipe internationale de chercheurs dirigée par Charles Cadieux, doctorant à l'Université de Montréal et membre de l'Institut de recherche sur les exoplanètes (IRex). © Benoît Gougeon, Université de Montréal

L'astre prétendant à ce titre s'appelle TOI-1452 b et, comme son nom le laisse deviner (Tess Object of Interest TOI), il a été initialement débusqué par le satellite Tess de la Nasa en utilisant la méthode de transit. Cette méthode fournit un rayon et une période orbitale pour une exoplanète. On peut la compléter en déterminant une masse à l'aide de la méthode des vitesses radiales. Masses et rayons donnant une densité, on peut alors avancer qu'une exoplanète est ou n'est pas une planète océan si en plus elle se trouve à une distance de son étoile hôte rendant en théorie possible l'existence d'eau liquide -- cela ne va pas de soi car il faut aussi prendre en compte l'existence d'une atmosphère et d'un possible effet de serre. TOI-1452 b se trouve dans la constellation du Dragon mais avant de conclure qu'il s'agissait peut-être d'une planète océan, il a fallu vérifier déjà qu'elle existait en orbite autour d'une des petites étoiles d'un système binaire observé par Tess, avec une taille environ 70 % plus grande que la Terre et une période orbitale autour d'une naine rouge de seulement onze jours.

Des transits et des décalages Doppler

Charles Cadieux et ses collègues ont tout d'abord confirmé l'occurrence de transit avec la caméra Pesto (pour Planètes Extra-Solaires en Transit et Occultations) conçue par David Lafrenière et son étudiant de doctorat François-René Lachapelle, tout deux de l'Université de Montréal. Elle est installée sur le télescope de l'Observatoire du Mont-Mégantic, situé en Estrie. Restait à déterminer la masse et c'est ce qui a été rendu possible avec le spectropolarimètre infrarouge (SPIRou), un instrument développé en partenariat notamment par l'Université de Montréal et des chercheurs de l'Institut de Recherches en Astrophysique et Planétologie de Toulouse. Ce spectrographe, installé à Hawaii sur le télescope Canada-France-Hawaii, permet des mesures de vitesse radiale dans l'infrarouge par effet Doppler sur les étoiles de faible masse avec une précision suffisante pour détecter des planètes de la taille de la Terre dans la zone habitabilité.