Ursula von der Leyen, la présidente de l'UE est en train de vendre les citoyens européens comme un troupeau de bétail

En rentrant à mon bureau un soir de septembre de l’année dernière, je me suis arrêté pour prendre une photo de cette énorme affiche qui orne le côté du bâtiment Berlaymont de l’UE. (Voir photo).

À première vue, j’ai cru qu’il s’agissait de l’annonce d’un avenir dystopique dans lequel les enfants européens recevraient chaque année une sorte de « mise à jour » grâce à des produits génétiques expérimentaux développés par des entreprises comme BioNTech, avec des masses d’argent provenant de programmes de guerre biologique à double usage dispersés dans le monde entier et renforcés par des fanatiques de la bio-interconnectivité soutenus par des acteurs qui ont tendance à se regrouper autour d’organisations comme le Forum économique mondial.

Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une annonce publique d’un projet ambitieux, +/- 820 milliards d’euros que l’UE emprunte sur une longue période (à partir de fin mai 2020), pour aider à compenser les énormes pertes subies par les citoyens européens pendant la « période Covid-19 » qui a commencé en mars 2020.

Nul doute qu’elle sera remboursée aux acteurs des marchés financiers internationaux comme BlackRock ou Vanguard par les Européens qui paieront des impôts, notamment les futures taxes sur les émissions de carbone et les hypothétiques gains liés au déploiement de la 5G et à la connexion de toute l’Europe à des ‘cyber-nuages’ d’informations; à la grande joie des big tech comme Google, Amazon, Facebook et Apple (GAFA).

Mais mon premier pressentiment était malheureusement un signe avant-coureur de ce qui se préparait en matière de développements horribles auxquels nous devons tous mettre fin de toute urgence. Ce sera la tâche de notre prochaine génération d’Européens, et vous pouvez être conscient de ce que cette génération en pense de cette évolution en écoutant cette jeune fille de 11 ans au Royaume-Uni.

Vidéo :

Le 1er décembre 2021, trois semaines après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, soit rentrée de sa réunion du Conseil Atlantique à Washington, où elle a charmé le PDG de Pfizer, Albert Bourla, en lui remettant le « Distinguished Business Leadership Award » concernant la réalisation de ce vétérinaire gréco-américain qui ont conduit à l’énorme succès financier de sa société (dont son mari profite également). Elle a exprimé son soulagement de voir Pfizer-BioNTech disposer de doses pédiatriques du nouveau produit génétique expérimental à injecter aux enfants européens de 5 à 12 ans d’ici la mi-décembre 21.

Depuis lors, je n’arrive pas à comprendre comment cette mère de 7 enfants, ancien médecin généraliste, a pu sombrer dans la corruption de la fonction publique au point de perdre de vue le serment de ne pas nuire qu’elle avait fait en tant que médecin diplômé, et de promouvoir les injections génétiques expérimentales d’enfants innocents au profit de ses amis du monde politique et des affaires.

J’ai été surpris de découvrir qu’elle vit en semaine dans un appartement adjacent à son bureau officiel situé dans l’un des derniers étages de l’immeuble du Berlaymont. Plus récemment, elle a été vue autour des institutions bruxelloises soutenant bruyamment les demandes insistantes et véhémentes du président Volodymyr Zelensky d’aider à armer les Ukrainiens de l’Ouest pendant une guerre civile contre la minorité russophone de l’Est (soutenue par la Russie). Le 24 février, la Russie a lancé une opération militaire spéciale visant principalement à neutraliser militairement l’Ukraine occidentale qui se préparait à une attaque plus complète contre l’Est russophone. Le deuxième objectif déclaré de cette opération était de « dénazifier » l’Ukraine. Bien que ce problème ne soit pas commun en Europe, l’histoire de l’Ukraine est parsemée de partisans de Stepan Bandera dont l’animosité envers les Russes est légendaire.

L’ambassadrice de carrière américaine Victoria Nuland a expliqué en 2014 que les États-Unis avaient fait don de 5 milliards de dollars au cours des deux décennies précédentes pour aider l’Ukraine à rejoindre le bloc atlantique [de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN)]. Il est concevable qu’une grande partie de ce type d’argent provienne de coffres tels que le « Black Eagle Trust », un fonds d’action politique étasunien créé sous le président Truman pour lutter contre le communisme. Outre la corruption des processus politiques en faveur de résultats électoraux favorables aux Étasuniens (politiciens), ce type de fonds distribue également des devises fortes et de l’or aux armées secrètes de l’OTAN de type Gladio.

En Ukraine (occidentale), l’argent peut avoir servi à renforcer le nationalisme ukrainien par l’intermédiaire de certains oligarques, à financer une série de groupes de combat inspirés par l’idéologie nazie (plus de trente bataillons dits de volontaires comme Aidar et Azov).

S’agissant de l’ancienne république de l’URSS, à laquelle le pays était autrefois pleinement intégré, les Russes peuvent, à juste titre, souhaiter décourager un soulèvement du type de celui de Stepan Bandera, car ce mouvement n’est ni bon pour la démocratie en Ukraine ni fructueux pour le maintien de relations de bon voisinage avec ses frères et sœurs ukrainiens (souvent russophones). Avant le soulèvement Maidan de 2014, soutenu par les États-Unis, 70% des échanges économiques de l’Ukraine se faisaient avec la Russie, et la plupart des soldats ukrainiens avaient un sentiment de solidarités pour leurs camarades russes. (Une vidéo récente interroge les motivations des soldats qui ont rejoint les « Guerriers de la lumière » d’Azov).

Vidéo

Avant que Mme Ursula von der Leyen ne s’installe littéralement dans le bâtiment du Berlaymont, je me souviens avoir vu l’annonce d’un grand événement qui ornait également le bâtiment : l’Union européenne avait reçu le prix Nobel de la paix pour six décennies de progrès de la paix, de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l’homme en Europe dix ans auparavant, en octobre 2012.

Beaucoup de mes patients travaillent dans l’Union européenne et, s’ils étaient à l’époque très fiers de ce prix prestigieux, ils ont de l’actuel président de l’UE une opinion très différente.

Après 60 ans d’avancées en matière de paix, de réconciliation, de démocratie et de droits de l’homme, la prise de position musclée d’Ursula von der Leyen à l’égard du gouvernement ukrainien « post-Maïdan » installé par les États-Unis et soutenu par les nazis a constitué un bien mauvais dérapage pour l’Europe. Il va de soi que l’Europe aurait dû être beaucoup plus pro-active et protectrice des accords de Minsk, plutôt que d’armer l’Ukraine jusqu’aux dents, et de l’encourager (surtout ses éléments amis des nazis) à reprendre les régions rebelles de Lougansk, Donbas et Crimée. Ursula von der Leyen et Josep Borell ont tous deux déclaré que la guerre de l’Ukraine contre « les envahisseurs russes » était la guerre de l’Europe. Au nom de qui parlent-ils ? Au nom de l’Europe ou de l’OTAN ? Est-ce la même chose ? En tout cas, ils ne représentent pas les représentants que j’ai choisis, et certainement pas la prochaine génération de citoyens européens.

En substance, la Russie est un pays voisin de l’Est avec lequel l’Europe a toutes les bonnes raisons de rester en bons termes, mais l’OTAN étant contrôlée depuis Washington, l’Europe a été progressivement amenée à créer son propre rideau de fer pour se séparer de son voisin oriental. Ce faisant, elle a saboté son accès à l’un des marchés économiques en expansion les plus passionnants des prochaines décennies.

Le soutien de l’UE au régime de Zelensky ne fera que prolonger la guerre en Ukraine. Environ 50 000 jeunes soldats ukrainiens sont morts depuis le 24 février 2022, et beaucoup d’autres ont été mutilés ou souffrent du syndrome de stress post-traumatique.

Où sont les artisans de la paix européens, ces lauréats du prix Nobel qui font avancer la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme ?

La guerre d’Ukraine de 2014-2022 aurait pu être évitée si l’Europe avait été plus attentive à ne pas laisser Washington et Londres remuer le couteau dans la plaie. S’attribuer le prix Nobel de la paix a donné un faux sentiment de sagesse et de sécurité. À ce jour, aucun dirigeant sage n’a défendu les véritables intérêts de l’Europe – qui, comme l’auraient fait remarquer Olof Palme ou Charles De Gaulle, ne sont pas nécessairement conformes aux intérêts américains. La génération d’aujourd’hui, y compris l’actuel président « maladroit » de l’UE, a non seulement manqué de nombreuses occasions importantes de se réconcilier avec son voisin de l’Est, d’une importance capitale, mais a également réussi à brûler les ponts avec le futur moteur de son économie. Nous serons bientôt ceux qui imploreront une chance de rétablir une économie florissante, mais il n’existe pas de solution facile ou rapide pour inverser le cours des choses après que tant de mal ait été fait.

Avec la prochaine génération, nous aurons amplement le temps de réfléchir à ce que nous avons fait de mal. Nous devons entamer ce processus de toute urgence.

Le fait que la cheffe de l’Union européenne reçoive un prix de l’Atlantic Council (« Conseil de l’Atlantique ») à Washington devrait tirer la sonnette d’alarme quant au territoire géopolitique sur lequel nous nous trouvons. Le fait de le remettre à une connaissance personnelle après avoir passé une commande de plusieurs milliards de dollars à sa société en utilisant l’argent des contribuables européens, devrait faire passer le niveau d’alerte au rouge. Il est tout à fait possible que les intentions de Mme Ursula von der Leyen aient été sincères, visant à obtenir ce qu’elle croyait être des vaccins quelque peu efficaces pour le marché européen. Il se peut également qu’elle considère les certificats numériques de vaccins comme une merveilleuse invention conduisant à une rationalisation financière, avec des avantages économiques à long terme pour l’Europe, comme le Forum économique mondial voudrait le faire croire.

Le problème, c’est que c’est nous, Européens, qui en payons le prix – non seulement avec l’argent de nos impôts, mais aussi, ce qui est plus inquiétant, avec notre intégrité corporelle personnelle et notre santé collective.

En outre, le projet de société sans argent liquide et intégrant des codes QR priverait les Européens de toute autonomie tout en les soumettant à des algorithmes informatiques (GAFA !) et à des accessoires dépendants de la 5G comme les téléphones portables et les ordinateurs.

Bien qu’elle ne le sache peut-être pas, la présidente de l’UE est en train de vendre les citoyens européens comme un troupeau de bétail pendant que la Banque mondiale débourse un bon milliard d’euros pour s’assurer que la carte d’identité numérique avec vos mises à niveau de « biosécurité » grâce aux armes biologiques récemment inventées sera nécessaire pour faire vos achats. Ursula von der Leyen semble croire la propagande des fournisseurs d’accès numérique à ses citoyens, comme le slogan de vente de Pfizer « Science Will Win » [la science vaincra], mais personne ne prend la responsabilité de ce qui arrive à la santé physique et mentale des individus de ce troupeau (qui a sans aucun doute, ont un concept totalement différent de ce qui est le plus bénéfique pour leur propre santé et bien-être).