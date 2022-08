Washington enverrait des mercenaires afghans combattre en Ukraine

"En somme, les opérations en Ukraine ont réuni non seulement des soldats d'élite afghans mais aussi des combattants de Daech* invités par les États-Unis. Ils [les États-Unis, ndlr] ont décidé de rassembler quelques milliers de terroristes de Syrie, d'Irak, de Somalie et de plusieurs autres pays africains et arabes et les ont expédié en tant que mercenaires pour participer à des opérations ukrainiennes", a-t-il déclaré.