Zaporijjia: La bataille des mots pour rassurer

L’armée russe a assuré jeudi n’avoir pas déployé “d’armes lourdes” dans et autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, sous contrôle de Moscou dans le sud de l’Ukraine et touchée récemment par des frappes.

“Nous soulignons que les troupes russes n’ont pas d’armes lourdes dans l’enceinte de la centrale et dans les zones avoisinantes. Seules des unités assurant la sécurité se trouvent là-bas”, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. “Les forces armées russes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia”, a poursuivi le ministère.

L’Ukraine “provoque”



Il accuse également Kiev de vouloir préparer jeudi “une provocation retentissante” sur place à l’occasion de la visite en Ukraine du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Selon Moscou, des unités d’artillerie ukrainiennes prévoient de tirer sur la centrale pour ensuite accuser la Russie d’avoir causé un accident nucléaire.

Depuis fin juillet, la Russie et l’Ukraine se rejettent la responsabilité de plusieurs frappes qui ont touché la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, faisant craindre une catastrophe. L’Ukraine accuse Moscou de stocker des armes lourdes dans la centrale et de l’utiliser comme base de tir sur les positions ukrainiennes, ce que la Russie dément.

Situation urgente



La centrale nucléaire de Zaporijjia avait été prise début mars par les troupes russes, au début de leur offensive contre l’Ukraine lancée le 24 février. Pour garantir la sécurité du site et permettre une mission d’inspection, Antonio Guterres et les États-Unis ont appelé jeudi dernier à la mise en place d’une zone démilitarisée autour de la centrale.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a jugé mercredi “urgent” qu’une “inspection” de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ait lieu sur place.