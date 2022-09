12 chiffres qui montrent que nous nous rapprochons dangereusement d’un krach économique à l’approche de l’automne 2022

Vous m’avez entendu le dire à maintes et maintes reprises. Ce dont nous sommes témoins en ce moment me rappelle tellement 2008, et nous nous souvenons tous de ce qui s’est passé à l’automne 2008. Cela ne signifie pas que cette nouvelle crise se déroulera exactement de la même manière que la précédente. En fin de compte, chaque ralentissement économique est unique. Mais le fait que nous voyons tant de parallèles entre ce qui se passe maintenant et ce qui s’est passé il y a 14 ans devrait nous alarmer tous profondément. Nous semblons être au bord du précipice d’un nouveau krach économique, et toutes les « solutions » que nos dirigeants nous proposent ne font qu’empirer les choses.