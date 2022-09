Breaking news - L’Azerbaïdjan attaque l'Arménie

De vives tensions ont éclaté la nuit dernière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Échanges de tirs et bombardements ont été signalés le long de la frontière entre les deux pays. Erevan et Bakou s’accusent mutuellement de provocations.

Tôt ce matin, l’Azerbaïdjan aurait lancé une attaque avec incursion de blindés.

Peu de commentaires internationaux

Seul le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken, déclare que les États-Unis sont « profondément préoccupés par les informations faisant état d'attaques le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise », tout cela une sucette entre les lèvres. Eh non, QII laisse le taf à CHIII.

Des infos à suivre aux alentours de midi-une