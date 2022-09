Crise climatique sans précédent ? Faux !

Le réchauffement climatique actuel est-il une première ?

La science du climat a été tellement étouffée par le fanatisme idéologique qu’il devient difficile de trouver une analyse objective normale de nos jours.

Toute donnée qui contredit le récit du changement climatique causé par l’homme est entourée d’une machine à opinion qui soit rejette l’information, soit l’occulte dans un déluge de propagande sur le réchauffement climatique, inoculant au lecteur, bien avant qu’il n’ait la chance de digérer la nouvelle, que le changement climatique n’est peut-être pas si évident que cela.

Chaque fois que des températures élevées sont signalées aux États-Unis ou en Europe, la nouvelle est extrapolée par les médias et donne lieu à des théories délirantes d’apocalypse climatique, mais l’histoire météorologique suggère que la panique est fabriquée plutôt que justifiée.

En fait, tout événement météorologique chaud que vous pouvez relever ces dernières années est probablement éclipsé par un événement bien pire survenu des décennies ou des siècles avant que la « pollution carbonique d’origine humaine » n’existe.

« Par exemple, les médias sont frénétiques face à la sécheresse actuelle et au « temps record » en Europe cet été, avertissant qu’elle pourrait devenir la « pire sécheresse » en 500 ans. Bien sûr, cette affirmation ouvre la porte à une question à laquelle les climatologues et les propagandistes ne veulent pas répondre : que s’est-il passé il y a 500 ans ?«

Un niveau similaire d’hystérie du réchauffement climatique était présent lors d’une vague de chaleur en Europe en 2003, ainsi qu’en 2018.

Les quelques climatologues qui n’ont toujours pas été achetés et payés par les gouvernements et l’ONU ont dû souligner que ces sécheresses ne sont rien comparées à l’enfer vivant qu’a été la sécheresse de 1540. Cet événement est souvent qualifié de « méga-sécheresse » parce que la région a souffert de températures historiquement chaudes tout en ne recevant presque pas de pluie pendant un an.

Cette année-là, les températures moyennes étaient de 5°C à 7°C au-dessus des températures moyennes en Europe au XXe siècle. En termes américains, cela signifie des températures estivales quotidiennes d’environ 40° (104°F).

« Des centaines de récits historiques écrits à l’époque décrivent environ un demi-million de morts, ainsi que de vastes incendies de forêt et un hiver en Italie qui « ressemblait à juillet ».

Gardez à l’esprit que les niveaux de carbone en Europe en 1540 étaient 30% inférieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui, mais la région a peut-être subi le pire événement de réchauffement de son histoire.

Les données climatiques d’aujourd’hui sont basées sur des enregistrements détenus par la NOAA (Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique) et d’autres institutions, et ces enregistrements ne remontent qu’à 1880.

Ainsi, chaque fois que vous entendez les médias grand public parler de températures record, ils utilisent une infime partie de l’histoire météorologique mondiale remontant à un peu plus d’un siècle.

La crise de 1540 venait-elle de la pollution des voitures et de l’industrie ?

Tout scientifique honnête dans ce domaine vous dira que les archives climatiques de la Terre sont vastes par rapport aux données limitées utilisées par les idéologues du réchauffement climatique, et que la majorité des crises météorologiques destructrices se sont produites bien avant les émissions de carbone d’origine humaine.

« Ce n’est certainement pas la pollution par le carbone provenant des voitures, de l’agriculture et de l’industrie qui a causé la crise de 1540. »

Essayez de faire des recherches sur l’événement de 1540 et vous serez enterré dans une pile d’articles grand public qui reconnaissent la catastrophe, mais essayez ensuite de l’utiliser comme exemple de la raison pour laquelle nous devons nous conformer aux restrictions carbone et à l’autoritarisme climatique en 2022.

Ils disent : « Regardez ce qui est arrivé à l’Europe en 1540. Vous ne voulez pas que cela se reproduise, n’est-ce pas ? »

Bien sûr, l’humanité n’avait pas son mot à dire ou le contrôle sur le temps en 1540, tout comme nous n’avons pas notre mot à dire ou le contrôle sur le temps aujourd’hui. Il n’y avait pas de réchauffement climatique à base de carbone à l’époque, et il n’y a pas de réchauffement climatique à base de carbone maintenant.

Les scientifiques n’ont toujours aucune idée de ce qui a causé de nombreux événements de réchauffement du passé, y compris la crise de 1540, alors pourquoi devrions-nous avoir une foi aveugle dans leurs affirmations selon lesquelles le carbone est la cause du réchauffement ces dernières années ?

En fait, la NOAA et d’autres institutions de recherche sur le climat n’offrent toujours aucune preuve concrète d’une relation entre les émissions de carbone et la hausse des températures. Leur argument est qu’ils ont exclu toutes les autres causes possibles, ne laissant que le carbone comme reste. Ce n’est pas de la science, c’est une conjecture aléatoire.

« S’il y a un domaine qui défie la logique, la raison et l’analyse communément associées à la méthode scientifique, c’est bien la science du climat. »

Mettez de côté le fait que des milliards de dollars de financement sont versés aux climatologues chaque année, mais pensons seulement aux scientifiques qui partent du principe que le changement climatique est causé par des êtres humains. Il faut comprendre qu’il existe de nombreuses incitations pour les scientifiques à écarter d’autres causes du réchauffement climatique. Ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des militants politiques rémunérés.

Heureusement, les températures ne sont pas si élevées.

Les propres données de la NOAA montrent que la température moyenne de la Terre a augmenté de moins de 1°C au cours du siècle dernier.

Ce n’est rien, alors pourquoi toute cette panique ?

Disons simplement que les contrôles du carbone sont un outil puissant pour microgérer la population et justifier l’autoritarisme au nom du « plus grand bien ».

Si le public est convaincu d’accepter de faux discours sur les changements climatiques, alors le gouvernement aurait la capacité de contrôler tous les aspects de la vie quotidienne, de la quantité d’électricité que nous utilisons, à la nourriture que nous mangeons, aux entreprises que nous pouvons gérer, au niveau de production et à la taille de la population.

Ce n’est pas de la fiction, c’est la réalité, et cela se produit beaucoup plus rapidement que beaucoup de gens ne le réalisent, tout cela au nom du sauvetage de la planète d’une menace qui n’existe pas.

Tous ces phénomènes participent aux tensions générales pour déstabiliser, et contrôler. Préparez-vous

source : Géopolitique Profonde