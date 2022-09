D’étranges diamants extraterrestres découverts dans une météorite

DIAMANTS « PLIÉS »

Le diamant étant réputé pour être le matériau naturel le plus dur connu, les auteurs de la nouvelle étude, publiée dans la revue PNAS, ont été surpris de trouver des exemples de tels cristaux aux structures pliées distinctives dans des météorites. Connues sous le nom d’uréilites, ces dernières s’avèrent rares, pierreuses et riches en carbone. Après avoir étudié la distribution du carbone dans les échantillons, l’équipe a découvert qu’il s’agissait majoritairement d’une forme peu commune et hexagonale de diamant : la lonsdaléite.

Pour confirmer les résultats, les échantillons ont été envoyés à des chercheurs du RMIT, qui les ont examinés à l’aide d’un microscope électronique à transmission (MET) à haute résolution. Cette analyse a non seulement révélé que les météorites contenaient bien de la lonsdaléite, mais qu’il s’agissait également des plus grands cristaux de ce minéral jamais découverts, d’une longueur pouvant atteindre 1 micromètre.

D’autres indices concernant leur origine sont apparus lorsque l’équipe a remarqué qu’une partie de cette lonsdaléite avait été convertie en graphite et en diamant de forme cubique. La comparaison de la répartition du diamant, du graphite et de la lonsdaléite dans 18 échantillons différents d’uréilite permettant finalement d’établir le scénario de formation le plus probable.